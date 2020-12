Bauernproteste: Auch Rewe erhöht Preise für Schweinefleisch Stand: 11.12.2020 14:35 Uhr Die Proteste der Landwirte in Niedersachsen zeigen Wirkung: Lidl, Kaufland und jetzt auch Rewe wollen die Preise für Schweinefleisch anheben und die Mehreinnahmen direkt an die Erzeuger weiterleiten.

Man wolle den Bauern ab sofort Mindestpreise für Schweine bezahlen, sagte ein Rewe-Sprecher am Freitag. Genaue Summen oder Preise nannte der Sprecher nicht. Die Discounter Lidl und Kaufland, die beide zur Schwarz-Gruppe gehören, hatten bereits am Donnerstag angekündigt, die Ladenpreise für ausgewählte Schweinefleisch-Artikel um einen Euro pro Kilogramm zu erhöhen. Seit Freitagvormittag verhandeln die Landwirte mit den Discountern in einer Online-Konferenz über höhere Erzeugerpreise. In den vergangenen Wochen hatten die Bauern immer wieder Lager der Lebensmittelhändler blockiert.

Aldi und Edeka unter Zugzwang?

Die Preiserhöhungen sollen direkt an die Landwirte weitergegeben werden, heißt es. Die Bauern sehen jetzt die anderen Discounter unter Zugzwang. Sie erwarten, dass Aldi und Edeka bei den Verhandlungen heute zusagen, ähnlich zu handeln. Um ihrer Forderung nach gerechteren Erzeugerpreisen Nachdruck zu verleihen, hatten sich Landwirte am Freitagmorgen zu kleinen Mahnwachen an vielen Discounter-Filialen zusammengefunden. Am Donnerstag hatten sich Erzeuger zu einer Protestkundgebung vor dem Landtag in Hannover versammelt.

Videos 2 Min Bauern protestieren vor Landtag in Hannover Durch den Verfall der Erzeugerpreise für Fleisch- und Milchprodukte haben sie immense finanzielle Einbußen. (10.12.2020) 2 Min

Bauern skeptisch, wie viel Geld tatsächlich ankommt

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands mit Sitz in Damme erwartet, dass die anderen Ketten nachziehen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Skeptischer ist dagegen Schweinebauer Eugen Hagen aus Barßel (Landkreis Cloppenburg), der an der Konferenz mit den Discountern teilnimmt. Ihm zufolge erhöhen Lidl und Kaufland den Preis nur auf ausgewählte Produkte, aber sie zahlten nicht mehr für das Kilo Schlachtschwein. Der Verbraucher müsse die Mehrkosten allein tragen. Die Landwirte wollen erst einmal sehen, wie viel Geld dann wirklich auf den Höfen ankommt, sagte er. Langfristig müsse ein Systemwechsel her, fordern die Bauernverbände: Alle Landwirte müssten für die hohe Qualität, die sie liefern, besser bezahlt werden.

Videos 3 Min Was verdienen Landwirte an ihren Schlachtschweinen? Durch den Verfall der Erzeugerpreise für Fleisch- und Milchprodukte nicht viel - oder sie machen sogar Minus. (10.12.2020) 3 Min

"Es muss jetzt mehr Geld auf die Höfe"

Am Donnerstagvormittag hatten Niedersachsens Bauern ihre Forderungen nach fairen Preisen mit anhaltenden Protesten in den Landtag gebracht. Von den Parteien gab es fraktionsübergreifend viel Zuspruch. "Es muss jetzt mehr Geld auf die Höfe", sagte der CDU-Abgeordnete Marco Mohrmann, ein studierter Agrarwissenschaftler. Mohrmann bemängelte, dass Landwirte vielfach ihre Rechnungen nicht bezahlen könnten, weil die Einnahmen sänken, während der Handel seinen Gewinn vergrößere. Die Grünen übten Kritik am Verhalten der großen Lebensmittelkonzerne, die am längeren Hebel säßen. "Wir Grünen halten auch einen Mindestpreis für Fleisch für sinnvoll", sagte Miriam Staudte, Fraktionssprecherin für Verbraucher- und Tierschutz. Rabattschlachten für Milch- und Fleischprodukte gehörten verboten. Die SPD-Abgeordnete Karin Logemann sagte: "Wenn Lebensmittel nicht kosten, was sie wert sind, werden sie nicht wertgeschätzt." Und die FDP forderte eine "Schamgrenze" bei Lebensmittelpreisen.

VIDEO: Aldi setzt sich mit Bauern an den Verhandlungstisch (1 Min)

Otte-Kinast: Branche nach Preis-Gipfel auf gutem Weg

Auch Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) forderte eine angemessene Bezahlung von Arbeitsaufwand und Produkten der Erzeuger. "Landwirte und Landwirtinnen bekommen für ihre hochwertigen Produkte längst nicht das, was sie zum Überleben benötigen und womit sie ihre Betriebe zukunftsfähig machen können." Sie habe am vergangenen Montag ein Branchengespräch mit Verbänden, Molkereien und dem Lebensmitteleinzelhandel organisiert. "Es wurde deutlich, dass die gesamte Kette bereit ist, die notwendigen Veränderungsprozesse für gerechtere Erzeugerpreise einzuleiten."

Videos 1 Min Bauernproteste gehen weiter: Blockaden vor Aldi-Lager Die Landwirte stellten am Montagabend mit Traktoren Lager des Discounters zu. (07.12.2020) 1 Min

Landesregierung setzt sich in Berlin für Bauern ein

Agrarministerin Otte-Kinast und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) haben sich unterdessen mit einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gewandt. Darin fordern sie von der Bundesregierung, sich für eine Aufhebung des Importstopps in China einzusetzen. Der asiatische Markt macht für deutsche Exporteure einen großen Posten beim Absatz von Schweinefleisch-Produkten aus. Seit dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen im September in Brandenburg ist dieser wichtige Markt dicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.12.2020 | 08:00 Uhr