Bardowick: Haftbefehl gegen die Mutter erlassen

Gegen die am Freitagvormittag in Bardowick (Landkreis Lüneburg) festgenommene Mutter des toten Säuglings ist Haftbefehl erlassen worden. Gegen sie werde wegen Totschlags ermittelt, teilte die Polizei mit. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, soll die 22-Jährige geständig sein. Bei der Frau handelt es sich um die Bewohnerin des Grundstückes, auf dem das in Handtücher und einen Plastiksack gewickelte Kind gefunden wurde.

Baby bereits im September 2019 geboren

Der tote Säugling war am Dienstag in Bardowick von Handwerkern auf dem Privatgrundstück der 22-Jährigen gefunden worden. Am Mittwoch war der tote Säugling dann bei der Gerichtsmedizin in Hamburg obduziert worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass es sich um einen Jungen handelt, der etwa einen Tag gelebt hatte. Die jetzt Festgenommene soll Polizeiangaben zufolge eingeräumt haben, den Säugling bereits im September 2019 geboren, getötet und danach am Fundort abgelegt zu haben. Zur Klärung des Falles hatten sich die Behörden an die Öffentlichkeit gewendet.

