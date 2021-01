Bald neuer Corona-Impfstoff mit Beteiligung aus Cuxhaven? Stand: 16.01.2021 12:59 Uhr Die Firma Vibalogics aus Cuxhaven ist offenbar an einem Impfstoff gegen Covid-19 beteiligt. Wie der Bundestagsabgeordnete Enak Ferlemann (CDU) mitteilt, könnte das Mittel bald zugelassen werden.

Die Cuxhavener unterstützen demnach bei der Entwicklung eines neuen Impfstoffes des belgischen Pharmaunternehmens Janssen, das wiederum zum US-Konzern Johnson & Johnson gehört. Das Mittel müsse im Gegensatz zum Impfstoff von Biontech/Pfizer lediglich einmal verabreicht werden, um ausreichenden Impfschutz zu erreichen. Darüber hinaus sei es einfacher zu lagern.

Ferlemann: 37 Millionen Dosen bestellt

In den USA und in Europa sei die Zulassung des Impfstoffes bereits im Dezember 2020 beantragt worden. Ferlemann rechnet mit einer Zulassung in "wenigen Wochen". Nach Angaben des Bundesverkehrsstaatssekretärs Ferlemann hat Deutschland 37 Millionen Dosen bestellt.

