Bahnstreik führt erneut zu Zug-Ausfällen in Niedersachsen Stand: 03.09.2021 08:42 Uhr Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL führt heute auch in Niedersachsen wieder zu Zug-Ausfällen und Verspätungen. Die Reisenden und Pendler haben sich laut Bahn aber gut auf die Lage eingestellt.

Viele treten nach Angaben einer Bahn-Sprecherin ihre Reise zu einem späteren Zeitpunkt an oder arbeiten von zu Hause aus. In den Bahnhöfen sei die Lage entspannt. Der Verkehr ist laut Bahn auch am zweiten Streiktag stabil angelaufen. "Wir liegen mit unserem Ersatzfahrplan komplett im Soll", sagte ein Bahn-Sprecher. Im Regionalverkehr fahren rund 40 Prozent der Züge. Fernverkehrs-Reisende bittet die Bahn, ihre für die Zeit bis Montag geplanten Reisen zu verschieben, wenn sie nicht zwingend notwendig sind. Der Lokführerstreik ist für fünf Tage angesetzt.

Ersatzfahrplan für den Regionalverkehr in Niedersachsen

S 1 (Minden - Hannover Hbf - Haste): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

S 2 (Nienburg - Hannover Hbf - Haste): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

S 3 (Hannover Hbf - Hildesheim Hbf): Die Züge fallen vsl. aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover Hbf und Lehrte die Züge der (RE 60/ RE 70). Es verkehren zwei Busse der Firma Meyering im Pendel zwischen Lehrte und Hildesheim.

S 4 (Bennemühlen - Hannover Hbf - Hildesheim Hbf): Die Züge fallen vsl. aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover Hbf und Hildesheim Hbf die Züge des erixx (RE 10). Schienenersatzverkehr ist zwischen Bennemühlen und Langenhagen eingerichtet.

S 5 (Hannover Flughafen - Hameln(Paderborn)): Die Züge verkehren vsl. zwischen Hannover Flughafen und Hameln/Bad Pyrmont im Stundentakt. Zwischen Hameln und Paderborn im Dreistundentakt.

S 7 (Celle - Hannover Hbf): Die Züge fallen vsl. aus. Bitte nutzen Sie zwischen Hannover und Lehrte die Züge der Westfalenbahn (RE 60/ RE 70). Es verkehren zwei Busse der Firma ORS im Pendel zwischen Lehrte und Celle.

RB 44/48 Braunschweig Hbf - Salzgitter-Lebenstedt: Die Züge fallen vsl. aus. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

RB 45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

RB 46 (Braunschweig Hbf - Herzberg(Harz)): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

RB 80/ RB 81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Die Züge beider Linien verkehren vsl. im Zweistundentakt kombiniert. Schienenersatzverkehr ist zwischen Bodenfelde und Northeim eingerichtet.

RB 82 (Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt.

RB 86 (Einbeck Mitte - Göttingen): Die Züge verkehren auf diesem Streckenabschnitt vsl. planmäßig zwischen Einbeck/Mitte und Einbeck/Salzderhelden, durchgehende Züge von/nach Göttingen fallen vsl. aus.

RE 1 (Norddeich(Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt. Es verkehrt ein Bus der Firma Meyering im Pendel zwischen Bremen und Oldenburg.

RE 9 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vsl. im Zweistundentakt zwischen Bremen und Osnabrück. Bitte nutzen Sie auf dem Streckenabschnitt Bremen Hbf und Bremerhaven-Lehe die NordWestBahn (RS2).

RE 5 Cuxhaven - Hamburg Hbf: Die Züge verkehren am 02.09 und 05.09. vsl. im Ein- bis Zweistundentakt.

Nächste Instanz soll Urteil zum Streik heute überprüfen

Gestern Abend war die Deutsche Bahn mit einem Eilantrag gegen den Streik der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) gescheitert. Die Bahn hatte der GDL vorgeworfen, für unrechtmäßige Ziele zu streiken. Die Gewerkschaft versuche, ihren Einfluss im Unternehmen zu vergrößern. Dieser Argumentation folgte das Arbeitsgericht Frankfurt nicht. Auch ein Versuch des Richters, beide Seiten mit einem Vergleich wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, scheiterte. Dieses Urteil will die Bahn nun von der nächsten Instanz überprüfen lassen. Vor dem Landesarbeitsgericht Hessen soll ab heute Vormittag verhandelt werden.

Volle Züge am Wochenende befürchtet

Sollte die Bahn auch in zweiter Instanz scheitern, geht der Streik auch am Wochenende weiter. In diesem Tarif-Streit wäre es dann das erste Mal, dass die GDL auch am Sonnabend und Sonntag streikt. Für Reisende und Urlauber dürfte es dann in den Zügen eng werden - in Thüringen und Sachsen etwa gehen die Sommerferien zu Ende. Die Bahn verspricht, dass am Wochenende im Fernverkehr 30 Prozent mehr Züge fahren als heute - auch in Niedersachsen. Im Regionalverkehr wird es aber für Menschen, die zum Beispiel an die Küste oder von dort zurückreisen, schwieriger: Der Regionalexpress von Hannover nach Norddeich fährt nur bis Leer, von dort aus fahren dann Busse weiter an die Küste.

Vor Fahrt genau informieren - Tickets bleiben länger gültig

Nach Angaben der Bahn kann sich kurzfristig immer noch etwas ändern. Die Bahn bittet deshalb Reisende, sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite, in der DB-Navigator-App, über die Telefon-Hotline unter (08000) 996 633 und auf Twitter bei @DBRegio_NDS zu informieren. Geplante Fernreisen sollten möglichst verschoben werden, so das Unternehmen weiter. Bereits gekaufte Tickets können demnach bis einschließlich Freitag, 17. September, genutzt und Sitzplatzreservierungen kostenlos geändert werden. Gestern, am ersten Streiktag, hatten sich viele Pendler offenbar vorab informiert und waren auf andere Verkehrsmittel ausgewichen. Nicht vom Streik betroffen sind die privaten Bahn-Unternehmen Metronom, Westfalenbahn, Enno, Erixx und Nordwest-Bahn.

GDL: Angebot der Bahn "nicht akzeptabel"

Die Lokführergewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder. Sie fordert insgesamt 3,2 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 28 Monaten sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro. Mit ihrem jüngsten Angebot hat sich die Bahn auf die Forderungen der GDL zubewegt: Darin geht sie auf die geforderte Corona-Prämie und die Lohn-Erhöhung ein, will aber eine Laufzeit des Tarifvertrags von 36 Monaten. Die Gewerkschaft lehnte das Angebot der Bahn als "nicht akzeptabel" ab.

