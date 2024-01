Bahnstreik endet bei Zügen von Transdev früher als erwartet Stand: 12.01.2024 09:28 Uhr Transdev und GDL haben ein vorzeitiges Ende des Bahnstreiks angekündigt. Demnach sollen ab 12 Uhr die S-Bahnen in Hannover und die NordWestBahn wieder fahren. Bundesweit gehen die Streiks noch bis 18 Uhr weiter.

Laut der Lokführergewerkschaft GDL hat der Arbeitgeber Transdev erneuten Verhandlungen zu Forderungen in der aktuellen Tarifrunde zugestimmt. Transdev bestätigte auf den Webseiten der S-Bahn Hannover und der NordWestBahn, der GDL diesbezüglich ein neues Angebot vorgelegt zu haben. Die Tarifverhandlungen sollen am Montag fortgeführt werden.

NordWestBahn und S-Bahn Hannover: Einschränkungen weiter möglich

Die NordWestBahn und die S-Bahn Hannover wollen nach eigenen Angaben so schnell wie möglich den regulären Verkehrsbetrieb wieder aufnehmen. Fahrgäste müssten jedoch bis in den Nachmittag hinein mit Einschränkungen rechnen, teilten die Unternehmen auf ihren Webseiten mit. Die Transdev-Gruppe ist die Muttergesellschaft von S-Bahn Hannover und NordWestBahn. Das private Bahnunternehmen war am Dienstag mit dem Versuch gescheitert, den Lokführer-Streik abzuwenden.

Deutsche Bahn will Notfahrplan vorerst aufrechterhalten

Der bundesweite GDL-Streik im Regional- und Fernverkehr dauert länger an und endet voraussichtlich heute Abend um 18 Uhr. Auch bei der Deutschen Bahn ist danach noch mit Beeinträchtigungen im Zugverkehr zu rechnen. Erfahrungsgemäß dauere es noch einige Zeit, bis alle Züge wieder normal fahren, sagte Malte Diehl, Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn, dem NDR Niedersachsen. Der Nahverkehr pendele sich etwas schneller wieder ein. Im Fernverkehr sei jedoch noch bis Samstagvormittag mit Problemen zu rechnen, sagte Diehl. Die Deutsche Bahn teilte derweil mit, dass der Notfahrplan auch nach dem Ende des Streiks heute Abend vorerst weiterlaufen werde.

Züge fahren während des Streiks nur begrenzt

Bei früheren Streiks gelang es der Bahn, mit dem Notfahrplan rund 20 Prozent des Angebots aufrechtzuerhalten. Im Fernverkehr ist laut Konzernangaben rund jeder fünfte Zug im Einsatz. Auch im Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen gebe es weitreichende Einschränkungen. Nach Angaben der Bahn fahren einzelne Züge von Norddeich Mole nach Hannover, von Cuxhaven nach Hamburg sowie von Osnabrück nach Bremerhaven-Lehe. Im Zweistundentakt gebe es auch Verbindungen von Braunschweig nach Helmstedt oder nach Herzberg (Harz), zwischen Nordhausen und Northeim sowie zwischen Kreiensen und Goslar. Nicht betroffen vom Bahnstreik sind die privaten Anbieter Metronom, Enno und Erixx.

Bahn konnte Streik nicht verhindern

Die Deutsche Bahn hatte im Voraus von Zugreisen während des Ausstands abgeraten. Die GDL hatte am Sonntag angekündigt, den Personenverkehr der Bahn von Mittwochmorgen an zu bestreiken. Der Güterverkehr wird bereits seit Dienstagabend bestreikt. Auch ein letzter Versuch der Bahn, den Streik zu verhindern, war am Dienstag gescheitert: Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt lehnte einen Antrag der Deutschen Bahn auf eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik ab.

Das sagen die Niedersachsen zum Bahnstreik

Haben die Niedersachsen Verständnis für den Bahnstreik? Das hat der NDR Niedersachsen Nutzerinnen und Nutzer unter anderem bei Instagram gefragt. Die Meinungen gehen auseinander: Während einige Solidarität mit den Streikenden bekunden, meinen andere, "es reicht."

Welche Rechte haben Bahnreisende?

Bei bundesweiten Bahnstreiks gelten im Schienenverkehr besondere Regeln für Tickets. Die ARD-Rechtsredaktion hat einige Fragen zusammengefasst, die die Rechte von Bahnreisenden bei Verspätungen und Ausfällen betreffen.

