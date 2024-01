Bahnstreik beendet - Züge fahren wieder planmäßig Stand: 13.01.2024 12:07 Uhr Nach drei Tagen Lokführerstreik ist der Bahnverkehr am Samstagmorgen wieder planmäßig angelaufen. Das hat der Bahn-Konzern mitgeteilt. Weitere Arbeitsniederlegungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Bundesweit waren die Bahnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Freitag um 18 Uhr beendet. Die Bahnen, die zu Transdev gehören, also die S-Bahnen in Hannover und die NordWestBahn, fuhren schon vorzeitig - am Freitagmittag - wieder. Der Grund: Transdev hatte der GDL noch während des Streiks ein neues Angebot vorgelegt, wie das Eisenbahn- und Busunternehmen auf den Webseiten der S-Bahn Hannover und der NordWestBahn bestätigte. Die Tarifverhandlungen sollen am Montag fortgesetzt werden.

Videos 2 Min Tarifverhandlungen: Wie weit liegen GDL und Bahn auseinander? Knackpunkt in den Verhandlungen ist die GDL-Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. (10.01.2024) 2 Min

GDL: Bahn soll "zur Besinnung kommen"

GDL-Chef Claus Weselsky sagte, man lasse der Bahn jetzt etwas Zeit, "um zur Besinnung zu kommen". Geschehe das nicht, werde weiter gestreikt. Die GDL fordert eine geringere Wochenarbeitszeit im Schichtdienst bei gleichem Lohn. Das lehnt die Bahn ab.

Welche Rechte haben Bahnreisende?

Bei bundesweiten Bahnstreiks gelten im Schienenverkehr besondere Regeln für Tickets. Die ARD-Rechtsredaktion hat einige Fragen zusammengefasst, die die Rechte von Bahnreisenden bei Verspätungen und Ausfällen betreffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.01.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr