Bahnstreik am Freitag: Auch in Niedersachsen stehen Züge still Stand: 19.04.2023 12:04 Uhr In Niedersachsen bleiben die Züge im Nah- und Fernverkehr am Freitag für einige Stunden in den Betriebshöfen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) legt den Bahnverkehr deutschlandweit lahm.

Wie die Gewerkschaft am Mittwochvormittag mitteilte, soll der Warnstreik von 3 bis 11 Uhr andauern. Reisende und Pendler müssten sich nach den Ausständen im März erneut auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen, heißt es. Mit der zeitlichen Begrenzung setze man "ein deutliches Zeichen, dass wir nicht die Fahrgäste, sondern die Unternehmen treffen wollen", sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. "Uns geht es nicht darum, Fahrgäste zu bestrafen." Die Arbeitgeber hätten sich konstruktiven Verhandlungen verweigert, so Ingenschay.

Bleiben NordWestBahn und Region Hannover verschont?

Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber setzen die Verhandlungen unterdessen fort. Heute sollen sich Verhandler der EVG mit Vertretern der Transdev-Gruppe treffen, die unter anderem die Nordwestbahn und über eine Tochterfirma den öffentlichen Personen- und Nahverkehr in der Region Hannover betreibt. "Je nachdem, wie die Verhandlung heute läuft, wird Transdev am Freitag aus dem Streik ausgenommen sein", sagte Ingenschay. Die EVG verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei rund 50 Bahn- und Busunternehmen und fordert zwölf Prozent mehr Lohn.

Hannover Messe endet am Freitag

In der Landeshauptstadt könnte der Bahnstreik die Pläne von Ausstellern und Besuchern der Hannover Messe beeinträchtigen. Die Industrieschau endet am Freitag um 18 Uhr. Möglich, dass es auf der Anreise aus der Region beziehungsweise für Ausstellerinnen und Aussteller, die früher abreisen, zu Wartezeiten infolge des Warnstreiks kommt.

Warnstreik: Bleiben Flughäfen in Osnabrück und Hannover in Betrieb?

Die Gewerkschaft ver.di will unterdessen Donnerstag und Freitag deutschlandweit Flughäfen bestreiken. Die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und im Service sollen demnach die Arbeit für 48 Stunden niederlegen. Nach ersten Informationen läuft der Betrieb auf dem Airport Hannover und dem Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) weiter. In wie weit der Streik an anderen Flughäfen die Pläne in Hannover und Osnabrück durcheinander bringen könnte, ist unklar. In Hamburg sind an den beiden Tagen alle Abflüge gestrichen. Rund 80.000 Fluggäste sollen von dem Ausstand an Deutschlands fünftgrößtem Flughafen betroffen sein.

