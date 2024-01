Bahnstreik: Notfahrplan in Niedersachsen endet heute Nacht Stand: 28.01.2024 19:24 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL will ihren Streik wegen wieder aufgenommener Tarifverhandlungen mit der Bahn früher als geplant beenden. Die Notfahrpläne für den Personenverkehr laufen deshalb früher aus.

In der Nacht zu Montag tritt der reguläre Fahrplan wieder in Kraft, wie die Deutsche Bahn (DB) am Samstag auf ihrer Internetseite mitteilte. Es komme aber voraussichtlich noch zu Beeinträchtigungen im Fern- und Regionalverkehr, die auch Verbindungen in Niedersachsen betreffen. Ursprünglich sollte der Streik sechs Tage dauern und erst am Montagabend enden. Die Gespräche zwischen DB und der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) sollen fünf Wochen dauern. So lange gebe es keine Streiks. Streitpunkt war die Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.

Massive Zugausfälle in Niedersachsen

Bahn-Reisende sind derzeit von massiven Zugausfällen betroffen. Die DB empfahl Kundinnen und Kunden, Reisen zu verschieben. Ein Notfahrplan sichere nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Regional- und Fernverkehr, hieß es auf der Internetseite der DB. Der Notfallplan läuft nach Auskunft einer Bahnsprecherin stabil. Die Mitarbeitenden der DB Cargo streiken seit Dienstagabend. Auch die Infrastruktur wird laut GDL bestreikt - zum Beispiel Stellwerke.

Diese Verbindungen sind in Niedersachsen aktuell vom Bahnstreik betroffen:

Die DB hat eine Liste mit von dem Streik betroffenen Regional-Verbindungen veröffentlicht.

RE 1 (Norddeich (Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Die Züge verkehren vereinzelt. Am Freitag, 26. Januar, verkehren während des Stellwerkstreiks in Oldersum ab 6 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr keine Züge zwischen Leer (Ostfriesland) und Norddeich Mole. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen als Verstärkung zum Zugverkehr zwischen Leer (Ostfriesland) und Norddeich Mole im Pendel einzurichten. Sofern die Bahn Informationen zu bestätigten Abfahrtszeiten des Ersatzverkehrs durch Busse bekommt, werden diese schnellstmöglich in den digitalen Reiseauskunftsmedien tagesaktuell veröffentlicht.

