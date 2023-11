Bahnstreik: Massive Einschränkungen im Zugverkehr in Niedersachsen Stand: 16.11.2023 07:21 Uhr Der Warnstreik der Lokführer-Gewerkschaft GDL beeinträchtigt auch in Niedersachsen den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. Welche Züge fahren und wo es Ersatzverkehr geben soll - der Überblick.

Die Bahn rechnet damit, dass mehr als 80 Prozent aller Fahrten im Fernverkehr ausfallen werden. Aktuell gilt ein Notfallfahrplan, der jedoch alle Zugverbindungen betrifft. "Der Notfahrplan sichert nur ein sehr begrenztes Angebot im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der DB", hieß es vom Unternehmen. Einem Bahn-Sprecher zufolge werden verstärkt lange Züge eingesetzt, um möglichst viele Plätze anbieten zu können. Der bundesweite Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Abend begonnen und soll heute um 18 Uhr enden. Ziel sei es, ab Freitagmorgen wieder planmäßig fahren zu können, so der Konzern. Zu Verspätungen kam es am Mittwochabend zusätzlich durch eine Zugkollision bei Lauenbrück im Landkreis Rotenburg.

Ein Mindestfahrplanangebot für Fahrgäste

Auch die DB Regio Niedersachsen und Bremen versucht nach eigenen Angaben, ein Mindestfahrplanangebot aufrechtzuerhalten. "Trotzdem können wir in dieser Situation nicht garantieren, dass alle Reisenden an ihr Ziel kommen", teilte das Unternehmen mit. Bahn-Reisende sollten deshalb geplante Reisen verschieben. Die DB informiert auf ihrer Internetseite über Ausfälle und möglichen Ersatzverkehr.

Diese Verbindungen der Deutschen Bahn sind vom Warnstreik betroffen

RE 1 (Norddeich (Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Züge fahren vereinzelt

(Norddeich (Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Züge fahren vereinzelt RE 5 (Cuxhaven - Hamburg Hbf): Züge verkehren größtenteils im Stundentakt

(Cuxhaven - Hamburg Hbf): Züge verkehren größtenteils im Stundentakt RE 8 (Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): alle Züge fallen aus

(Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): alle Züge fallen aus RE 9 (Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Züge fahren vereinzelt

(Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Züge fahren vereinzelt RB 37 (Bremen - Soltau - Uelzen): Busnotverkehr geplant

(Bremen - Soltau - Uelzen): Busnotverkehr geplant RB 38 (Hannover - Soltau - Buchholz - (Hamburg-Harburg)): Busnotverkehr geplant

(Hannover - Soltau - Buchholz - (Hamburg-Harburg)): Busnotverkehr geplant RB 40 (Braunschweig Hbf - Helmstedt)

(Braunschweig Hbf - Helmstedt) RB 44 und RB 48 (Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): alle Züge fallen aus

(Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): alle Züge fallen aus RB 45 (Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Züge fahren vereinzelt

(Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Züge fahren vereinzelt RB 77 (Bünde - Hameln - Hildesheim): Busnotverkehr geplant

(Bünde - Hameln - Hildesheim): Busnotverkehr geplant RB 79 (Hildesheim - Bodenburg): Busnotverkehr geplant

(Hildesheim - Bodenburg): Busnotverkehr geplant RB 80/81 (Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Züge fahren vereinzelt

(Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Züge fahren vereinzelt RB 82 (Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Züge fahren vereinzelt

(Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Züge fahren vereinzelt RB 86 (Einbeck Mitte - Göttingen): Züge fahren vereinzelt

S-Bahn Hannover und Nordwest von Warnstreik betroffen

Von dem Warnstreik betroffen sind in Niedersachsen neben den Zügen der DB auch Verbindungen des Unternehmens Transdev, zu dem sowohl die S-Bahn Hannover als auch die Nordwestbahn gehören. Die S-Bahn Hannover hatte aufgrund einer Weichenstörung bei Ronnenberg (Region Hannover) bereits seit Sonntag mit massiven Einschränkungen zu kämpfen. Das Unternehmen geht davon aus, dass wegen des Warnstreiks ebenfalls ein Großteil der Zugleistungen ausfallen wird. Grundsätzlich sollten nicht unbedingt notwendige Reisen verschoben werden, sagte ein Sprecher der Nordwestbahn. Das Problem sei, dass nicht abzusehen ist, welche Züge genau ausfallen. Sowohl die S-Bahn Hannover als auch die Nordwestbahn wollen versuchen, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

Metronom und erixx rechnen mit vollen Zügen

Zwar werden die Eisenbahngesellschaften Metronom, enno und erixx selbst nicht bestreikt. Dennoch kündigten die Unternehmen an, dass es Beeinträchtigungen beispielsweise in Stellwerken geben könne. "Aufgrund des Streiks ist generell mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen in unseren Zügen zu rechnen", heißt es in einer Mitteilung des Metronom. "Reisende sollten deshalb mit Verspätungen und anderen Einschränkungen in Form von stark ausgelasteten Zügen rechnen." Auch die Westfalenbahn wird selbst nicht bestreikt, bittet Fahrgäste aber, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren. Es sei nicht klar, welche Strecken während des Streiks befahren werden können, hieß es.

GDL verteidigt den Warnstreik

Die GDL hat am Mittwoch den Warnstreik im Vorfeld der zweiten Verhandlungsrunde verteidigt. Verhandlungen und Warnstreik im zeitlichen Zusammenhang seien übliche und gängige Praxis während einer Tarifauseinandersetzung, heißt es in einer Stellungnahme. Die Gewerkschaft fordert für Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter und Fahrdienstleiter bei DB und Transdev unter anderem mehr Geld. Laut Bahn verlangt die Gewerkschaft unter anderem 555 Euro mehr pro Monat sowie eine einmalige steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro. Zudem soll für Beschäftigte in Schichtarbeit die Arbeitszeit von 38 auf 35 Wochenstunden verkürzt werden - und das ohne Lohnkürzungen. Die GDL hofft so, dass die Jobs in diesem Bereich attraktiver werden.

"GDL-Forderungen sind überzogen"

Die Bahn habe in der vergangenen Woche mit der GDL vereinbart, in dieser Woche am Verhandlungstisch Lösungen zu finden, sagte Bahn-Sprecher Achim Stauß. Der Streik sei dafür jetzt "wenig hilfreich". Auch Transdev reagierte "verwundert" über den angekündigten Warnstreik. "Die GDL-Forderungen halten wir aktuell für insgesamt überzogen und unverhältnismäßig", teilte ein Sprecher in Hannover mit.

Pro Bahn in Niedersachsen übt scharfe Kritik an GDL

Ähnlich reagierte auch Malte Diehl, Landesvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn in Niedersachsen. Der Warnstreik sei "nicht angemessen und völlig überzogen", sagte er dem NDR Niedersachsen. Er kritisierte zum einen, dass die GDL schon vor der zweiten Verhandlungsrunde einen so kurzfristigen Streik ausgerufen hat. Zum anderen hält Diehl die Forderungen nach einer Verkürzung der Arbeitszeit der Gewerkschaft für "nicht machbar". Das verschärfe den Personalmangel bei den Lokführern weiter. "Die Leute stehen nicht Schlange, um Lokführer zu werden", sagte er. So würden Einstellungen derzeit nicht an der Arbeitszeit, sondern vielmehr an der Qualifikation scheitern. Auch während der Weihnachtszeit müssen sich Fahrgäste laut Diehl auf weitere Streiks einstellen.

