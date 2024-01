Bahnstreik: Diese Strecken sind in Niedersachsen betroffen Stand: 10.01.2024 06:30 Uhr Seit heute Morgen streikt die Lokführergewerkschaft GDL. Der Ausstand trifft neben dem Fernverkehr auch den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Niedersachsen. Die Bahn rechnet mit massiven Behinderungen.

Die Deutsche Bahn rät von Zugreisen während des Ausstands ab. Die GDL hatte am Sonntag angekündigt, den Personenverkehr der Bahn bis 18 Uhr am Freitag zu bestreiken. Der Güterverkehr wird bereits ab Dienstagabend für drei Tage bestreikt. Ein letzter Versuch der Bahn, den Streik zu verhindern, scheiterte am Dienstagabend. Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt lehnte einen Antrag der Deutschen Bahn auf eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik ab.

Bahn will den Zugverkehr aufrecht halten

Die Bahn hat angekündigt, mit einem Notfahrplan "ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr" anbieten zu wollen. Das Unternehmen bittet auf seiner Internetseite, "von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks" abzusehen und diese auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Bei früheren Streiks gelang es der Bahn, mit dem Notfahrplan rund 20 Prozent des Angebots aufrechtzuerhalten.

Diese Verbindungen sind betroffen

Am Dienstagnachmittag veröffentlichte die Deutsche Bahn eine Liste der vom GDL-Streik betroffenen Verbindungen:





RE 1 (Norddeich (Mole) - Bremen Hbf - Hannover Hbf): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Cuxhaven - Hamburg Hbf): Die Züge verkehren vereinzelt. Es fährt ein Ersatzverkehr mit Bussen, vermutlich im Zweistundentakt zwischen Stade und Cuxhaven.

(Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): Die Züge fallen aus.

(Osnabrück Hbf - (Bremen Hbf) - Bremerhaven-Lehe): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Bremen - Soltau - Uelzen): Die Züge fallen aus. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

(Hannover - Soltau - Buchholz - (Hamburg-Harburg): Die Züge fallen aus. Es wird versucht, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten.

(Braunschweig Hbf - Helmstedt): Die Züge verkehren vereinzelt.

(Braunschweig - Salzgitter-Lebenstedt): Die Züge fallen aus.

(Braunschweig Hbf - Schöppenstedt): Die Züge verkehren vermutlich im Zweistundentakt.

(Braunschweig Hbf – Herzberg (Harz): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt bis gegen 20 Uhr.

(Rheine - Osnabrück - Löhne): Die Züge fallen aus.

(Bünde - Hameln - Hildesheim): Die Züge fallen aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Elze und Hildesheim eingerichtet.

(Hildesheim - Bodenburg): Die Züge fallen aus. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist zwischen Hildesheim und Bodenburg eingerichtet.

(Göttingen/Bodenfelde - Nordhausen): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt zwischen Nordhausen und Northeim. Zwischen Northeim und Göttingen können zusätzlich auch die Züge des Metronoms (RE 2) genutzt werden. Zwischen Bodenfelde und Northeim ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser verkehrt voraussichtlich im Dreistundentakt.

(Göttingen - Kreiensen - Bad Harzburg): Die Züge verkehren voraussichtlich im Zweistundentakt zwischen Kreiensen und Goslar. Zwischen Kreiensen und Northeim können ebenfalls die Züge des Metronoms (RE 2) genutzt werden. Zwischen Goslar und Bad Harzburg verkehrt die Buslinie 810 der HarzBus.

(Einbeck Mitte - Göttingen): Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser verkehrt voraussichtlich im Stundentakt.

Die Bahn weist darauf hin, dass beim Bus-Ersatzverkehr die Kapazitäten begrenzt sind. Außerdem könne es aufgrund der Bauern-Proteste zu Beeinträchtigungen kommen.

Metronom, Enno und Erixx wollen fahren

Nicht betroffen vom Bahnstreik sind die privaten Anbieter Metronom, Enno und Erixx. Die Betreiber haben angekündigt, in den kommenden Tagen an ihren Fahrplänen festhalten zu wollen. Allerdings könne der Warnstreik auch bei ihnen dazu führen, dass einzelne Züge ausfallen oder sich verspäten, zum Beispiel, wenn Stellwerke der Deutschen Bahn in Folge des Streiks nicht besetzt werden können. Das private Bahnunternehmen Transdev ist am Dienstag mit dem Versuch gescheitert, den für Mittwoch angekündigten Lokführer-Streik abzuwenden. Das Arbeitsgericht Hannover lehnte den Eilantrag ab. Damit wird auch die S-Bahn Hannover bestreikt.

Welche Rechte haben Bahnreisende?

Bei bundesweiten Bahnstreiks gelten im Schienenverkehr besondere Regeln für Tickets. Die ARD-Rechtsredaktion hat einige Fragen zusammengefasst, die die Rechte von Bahnreisenden bei Verspätungen und Ausfällen betreffen.

