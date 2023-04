Bahnstreik: Am Freitag droht Stillstand in Niedersachsen Stand: 19.04.2023 07:59 Uhr In Niedersachsen bleiben die Züge im Nah- und Fernverkehr am Freitag offenbar in den Betriebshöfen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will den Bahnverkehr deutschlandweit lahmlegen.

Laut Tagesschau sollen die Streiks bis 11 Uhr dauern. Demnach hat die EVG ein Angebot der Bahn als ungenügend abgelehnt. Heute sollen sich Verhandler mit Vertretern der Transdev-Gruppe treffen, die unter anderem die Nordwestbahn und über eine Tochterfirma den öffentlichen Personen- und Nahverkehr in der Region Hannover betreibt. Offiziell ist der Warnstreik noch nicht. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat für den Vormittag eine Pressekonferenz angekündigt.

Bleiben Flughäfen in Osnabrück und Hannover in Betrieb?

Der ARD zufolge plant die Gewerkschaft ver.di offenbar, Donnerstag und Freitag deutschlandweit Flughäfen zu bestreiken. Die Beschäftigen im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und im Service legen demnach die Arbeit für 48 Stunden nieder. Nach ersten Informationen läuft der Betrieb auf dem Airport Hannover und dem Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) weiter. In Hamburg sind an den beiden Tagen alle Abflüge gestrichen. Rund 80.000 Fluggäste sollen von dem Ausstand an Deutschlands fünftgrößtem Flughafen betroffen sein.

