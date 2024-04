Bahnstrecke Hannover-Bremen gesperrt - Personen auf Gleis Stand: 08.04.2024 08:02 Uhr Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Bremen ist aktuell gesperrt. Mindestens drei Personen in Warnwesten hielten sich in der Nähe des Gleisbetts auf, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Regionalzüge waren am Morgen gestoppt worden. Mittlerweile sei ein Bekennerschreiben aufgetaucht, wie eine Bahnsprecherin sagte. Sie verwies auf einen Beitrag bei dem Kurznachrichtendienst X. Demnach blockieren Aktivistinnen und Aktivsten in Bremen ein Mercedes-Werk. In Kürze sollen die Züge wieder auf Sicht anfahren dürfen, hieß es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr