Stand: 15.06.2019 09:41 Uhr Bahn frei: E-Roller auf Niedersachsens Straßen

Die Lösung für Innenstädte, die vor Autos überquellen oder ein neues Verkehrsmittel, das für zusätzliche Gefahr sorgt? E-Scooter oder E-Tretroller sind ab heute auch in Niedersachsen zugelassen. Unfallforscher, Verkehrsexperten und Fahrrad-Verbände befürchten, dass die Roller zu mehr schweren Unfällen im Stadtverkehr führen. Dagegen gehen Befürworter von einem Rückgang des Autoverkehrs in den Städten aus und verweisen darauf, dass die neuen Verkehrsteilnehmer nur auf Radwegen und Straßen und nicht auf Gehwegen fahren dürfen.

Die Rechtslage sieht so aus:

Die Roller dürfen höchstens mit einer Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde unterwegs sein.

Gefahren werden darf nur auf Radwegen und auf der Straße

Das Mindestalter für die Nutzung liegt laut Bundesverkehrsministerium bei 14 Jahren

Es gilt keine Helmpflicht

Auch einen Führerschein brauchen die Roller-Fahrer nicht

Die Roller unterliegen einer Versicherungspflicht

Ab auf die "Letzte Meile"

Das Bundesverkehrsministerium schreibt auf seiner Internetseite, dass mit der Zulassung der sogenannten Elektrokleinstfahrzeuge neue Wege moderner, umweltfreundlicher und sauberer Mobilität in den Städten ermöglicht werden solle. Dabei gehe es vor allem um die "Letzte-Meile-Mobilität". Dahinter versteckt sich die Überbrückung kurzer Distanzen, etwa von einem Parkplatz, einer Bushaltestelle oder einem Bahnhof: Durch die geringen Ausmaße und das überschaubare Gewicht der Roller können sie etwa in einem Auto oder einer U-Bahn bequem mitgenommen werden. Die Deutsche Bahn hat laut tagesschau.de bereits bestätigt, dass Fahrgäste die Tretroller kostenlos mitnehmen dürfen.

Städte- und Gemeindebund sieht Chance

Um die potenziellen Fahrgäste bald mit den neuen Rollern auszustatten, stehen bereits Anbieter in den Startlöchern. In Hannover, Braunschweig, Göttingen und Osnabrück sind schon verschiedene Verleihfirmen mit den Städten im Gespräch. Thorsten Bullerdiek vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund sieht hier eine Chance: "Man muss das ganzheitlich sehen. Wir haben die Klimadebatte, wir haben zu viele Stickoxide. Insbesondere diese E-Roller bieten natürlich die Gelegenheit, dass der Verkehr auf der letzten Meile nicht ganz so stark belastet ist", sagte er dem NDR Mitte Mai dieses Jahres.

