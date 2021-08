Bahn bereitet nach Lokführerstreik Normalbetrieb vor Stand: 24.08.2021 21:10 Uhr Die Deutsche Bahn bereitet nach dem zweitägigen Streik der Lokführergewerkschaft GDL alles für eine schnelle Normalisierung des Zugverkehrs vor.

"Dazu müssen zum Beispiel nachts Züge überführt werden, damit sie zu Betriebsstart am Mittwochmorgen wieder am geplanten Bahnhof losfahren können", teilte der Konzern am Dienstag mit. Beschäftigte seien demnach bereits auf dem Weg, um am richtigen Ort zu sein, sobald es wieder los geht. Die Bahn geht davon aus, dass der Zugverkehr am Mittwoch ab 2 Uhr weitgehend normal anlaufen werde.

Viele Ausfälle im Nah- und Fernverkehr

Bis Streikende fahren nur vereinzelt ICE und IC vom Hauptbahnhof Hannover nach Hamburg, Berlin und Göttingen. Auch im Regionalverkehr gab in den vergangenen 48 Stunden Einschränkungen. Man versuche aber ein Mindestfahrplanangebot aufrechtzuerhalten, hatte die Bahn mitgeteilt. Der Ersatzfahrplan sei am zweiten Streiktag "stabil angelaufen", sagte eine Sprecherin am Dienstagmorgen.

Bahn: Reisende haben sich auf Streik eingestellt

Bereits am Montag, dem ersten Streiktag, gab es starke Einschränkungen. Nach Angaben einer Bahnsprecherin hatten sich die Fahrgäste allerdings gut auf den Streik eingestellt. Die Lage auf den Bahnhöfen sei weitestgehend ruhig gewesen, hieß es. Allerdings habe die Bahn im Laufe des Vormittags ursprünglich geplante Regionalzüge absagen müssen, weil unerwartet Mitarbeiter ausfielen. Bereits gekaufte Tickets behielten ihre Gültigkeit bis zum 4. September oder könnten kostenfrei storniert werden. Nicht betroffen von der Arbeitsniederlegung waren die Privatbahnen wie die Nordwestbahn, der Metronom und der erixx.

Weitere Informationen Streik: Was Bahn-Kunden jetzt wissen müssen Bis Mittwoch wollen Lokführer der GDL den Personenverkehr bestreiken. Wie bekommen Bahn-Kunden Geld für Fahrkarten zurück? (23.08.2021) mehr

GDL geht nicht auf Angebot der Bahn ein

Die Deutsche Bahn hatte die GDL am Sonntag aufgefordert, den Streik im Personenverkehr abzusagen. Das Unternehmen hatte den Lokführern angeboten, über eine von der GDL geforderte Corona-Prämie zu sprechen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Offerte als Scheinangebot bezeichnet. "Beim vorliegenden Angebot handelt es sich nur um eine weitere Nebelkerze und den erneuten Versuch, die Öffentlichkeit hinters Licht zu führen", hatte Weselsky mitgeteilt. Die GDL verlangt eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.08.2021 | 19:00 Uhr