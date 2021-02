Bahn-Verkehr in Niedersachsen rollt wieder langsam an Stand: 14.02.2021 12:57 Uhr Die Lage auf den Schienen in Niedersachsen entspannt sich langsam. Auf manchen Strecken braucht es aber noch Geduld bis Montag.

Die meisten Einschränkungen im Fernverkehr hätten mittlerweile beseitigt werden können, teilte die Deutsche Bahn heute mit. Dennoch kann es streckenweise noch zu witterungsbedingten Verspätungen und Ausfällen kommen. Schlechter sieht es heute noch im Nahverkehr aus: Auf etlichen Strecken fahren Züge verspätet oder gar nicht. Zu Ausfällen kommt es weiterhin unter anderem zwischen Bad Harzburg und Braunschweig, zwischen Bad Harzburg und Hildesheim und zwischen Göttingen und Nordhausen.

Auch Probleme bei Erixx, Enno und Metronom

Auch Züge des Bahnunternehmens Erixx auf der Strecke Uelzen-Gifhorn-Braunschweig sind betroffen. Aktuell ist dort kein Verkehr möglich, wie das Unternehmen mitteilte. Aufgrund der extremen Kälte seien in beiden Richtungen zahlreiche Weichen und Bahnübergänge eingefroren. "Ein regulärer Zugverkehr ist nicht mehr möglich", heißt es in der Mitteilung. Eine Prognose, wann die Strecke wieder befahren werden kann, sei derzeit nicht möglich. Auch auf den Strecken von Metronom und Enno komme es unter anderem aufgrund eingefrorener Weichen weiterhin zu Verspätungen und Zugausfällen.

Zugreisende sollten sich vor Abfahrt informieren

Die Bahnunternehmen raten Reisenden weiterhin, sich vor Fahrtantritt im Internet über die Verkehrslage zu informieren. Auskünfte zu aktuellen Zugverbindungen gibt es auf den Service-Seiten der Unternehmen:

Probleme auch bei Stadtbahnen und Bussen

Unterdessen nimmt In Hannover der Stadtbahnverkehr den Betrieb langsam wieder auf. Der Frost hatte in den vergangenen Tagen Betonplatten auf den Stadtbahnstrecken angehoben und so den Betrieb unmöglich gemacht. In Stadt und Landkreis Hildesheim gilt noch bis einschließlich Sonntag ein Notfahrplan. Dort fahren die Busse wie an Sonntagen, allerdings können nicht alle Linien und Haltestellen bedient werden. Ähnlich ist die Situation im Landkreis Hameln-Pyrmont, wo ein Sonderfahrplan gilt. Die Situation auf den Hauptverkehrsstraßen habe sich verbessert, die kleineren Nebenstraßen seien aber nach wie vor kaum passierbar, hieß es. Fahrgäste sollten sich deshalb vorab über die möglichen Strecken informieren. Im Landkreis und in der Stadt Osnabrück fahren die Busse wieder - teilweise aber nur auf verkürzten Linien. Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim gilt vorerst der Ferienfahrplan.

Ruhige Fahrt auf den Autobahnen

Die Verkehrslage auf Niedersachsens Autobahnen war am Sonnabend hingegen ruhiger. "Keine Glätteunfälle, die Parkplätze sind geräumt", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Garbsen. Die Lage sollte sich im Laufe des Wochenendes weiter entspannen. In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Unfälle zu erheblichen Behinderungen und Stillstand auf den Autobahnen 2 und 7 geführt.

