Bahn-Streik trifft Reisende und Pendler ab Donnerstag Stand: 31.08.2021 10:57 Uhr Kunden der Deutschen Bahn müssen sich erneut auf gestrichene Zugverbindungen, Wartezeiten und volle Waggons einstellen. Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) droht mit ihrem bisher längsten Streik.

Nachdem am Mittwoch zunächst der Güterverkehr vom Ausstand der Lokführer betroffen sein wird, folgt am Donnerstag ab 2 Uhr der Personenverkehr. "Wir erwarten dadurch große Einschränkungen im Regionalverkehr der DB Regio AG", heißt es von der Deutschen Bahn. Das Unternehmen werde versuchen, ein Mindestfahrplanangebot aufrechtzuerhalten. Der Notfahrplan für Niedersachsen soll den Angaben zufolge voraussichtlich am späten Nachmittag veröffentlicht werden. Er gilt bis zum Streikende am 7. September um 2 Uhr. Während der vorangegangenen Streikrunde waren im Fernverkehr bis zu 70 Prozent der Verbindungen ausgefallen, im Regionalverkehr in Niedersachsen rund 60 Prozent der Züge. Betroffenen waren unter anderem die S-Bahn-Verbindungen in und um die Landeshauptstadt Hannover.

Vor Fahrt genau informieren, Tickets bleiben länger gültig

Die Bahn bittet Reisende, sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite, in der DB-Navigator-App, über die Hotline unter 08 000-996 633 und auf Twitter bei @DBRegio_NDS zu informieren. Geplante Fernreisen sollten möglichst verschoben werden, so das Unternehmen weiter. Bereits gekaufte Tickets können demnach bis einschließlich Freitag, 17. September, genutzt und Sitzplatzreservierungen kostenlos geändert werden.

Dritte Streikrunde um neuen Tarifabschluss

Beim dritten und längsten Streik der GDL innerhalb weniger Wochen ist erstmals auch der Personenverkehr am Wochenende betroffen. Neben Lokführern sind erneut Zugpersonal und Beschäftigte der Infrastruktur zum Ausstand aufgerufen. "Wir sehen uns angesichts der Blockadehaltung der DB-Manager nicht bereit und nicht gewillt, hier kürzere Arbeitskampfmaßnahmen durchzuführen", sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky. Die Bahn will zwar Löhne und Gehälter wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent erhöhen. Umstritten ist jedoch, zu welchen Zeitpunkten die einzelnen Stufen greifen sollen und wie lang der neue Tarifvertrag gelten soll.

