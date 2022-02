Bahn: Fernverkehr wegen Sturmtief "Ylenia" eingestellt Stand: 17.02.2022 07:13 Uhr Sturmtief "Ylenia" hat den Menschen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern mit Orkanböen eine unruhige Nacht beschert. Der Zugverkehr ist teilweise eingestellt.

Der Orkan hat in der Nacht Norddeutschland erreicht und fegt weiter über Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern hinweg. Auf dem Brocken im Harz wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 152 Kilometern in der Stunde gemessen. Begleitet wurden die Orkanböen vielerorts von heftigen Regenschauern und Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für die vier Bundesländer amtliche Unwetterwarnungen wegen orkanartiger Böen und Orkanböen der Windstärke 11 und 12 heraus. Nach Angaben der Meteorologen besteht weiterhin Gefahr durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. Es könne zu Schäden an Gebäuden kommen, heißt es. Außerdem müssen sich Pendler heute auf Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr einstellen. Das NDR Fernsehen informiert heute um 12 Uhr in einer Sondersendung zum Sturm.

Bahn stellt Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist der Fernverkehr Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen eingestellt. In Niedersachsen fahren zudem keine Regionalzüge. Laut einem Bahn-Sprecher sind vielerorts Oberleitungen beschädigt und Bäume auf Gleise gestützt. Die Betreiber von metronom, enno und erixx haben seit Mitternacht den Betrieb schrittweise eingestellt. Auch die Nordwestbahnen fahren aktuell nicht. Auch die Nordwestbahnen fahren nicht. Die Bahn teilte mit, dass für den Zeitraum Donnerstag und Freitag Kulanzregelungen für die Gültigkeit bereits gekaufter Fernverkehrstickets gelten würden. Möglich seien eine flexiblere Nutzung über mehrere Tage oder kostenfreie Stornierungen. Bis voraussichtlich Sonnabend sei mit starken Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, heißt es. Bereits in der Nacht war zwischen Bremen und Hamburg ein Baum bei Buchholz (Nordheide) auf die Gleise gestürzt. Ein ICE musste deshalb umgeleitet werden, andere Züge mussten warten.

Das NDR Verkehrsstudio gibt einen Überblick über die Situation auf den Straßen. Die Lufthansa hat bislang vorsorglich 20 Flüge gestrichen, betroffen sind unter anderem Verbindungen von Frankfurt nach Hamburg. Infos über Starts und Landungen gibt es im NDR Text ab Seite 710.

Kaum Fährverkehr an der Nordseeküste

Zu den Ostfriesischen Inseln fahren heute keine Fähren, auch zwischen Cuxhaven und Helgoland fallen nach Angaben der Reederei Cassen Eils alle Fahrten aus. Die Autofähre von Glückstadt nach Wischhafen pausiert heute ab 13.30 Uhr. Auch der Fährverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wurde vorübergehend eingestellt. Die Scandlines-Fähren zwischen Rostock und Gedser sind voraussichtlich heute bis 9.00 Uhr nicht im Einsatz. Auch die Fähre zwischen Rostock Gehlsdorf und Kabutzenhof fahre vermutlich erst wieder ab 13 Uhr, so ein Sprecher. Auch die Wittower Fähre sowie die Reederei Hiddensee stellen den Fährverkehr bis in die Mittagsstunden ein. In Schleswig-Holstein bleiben viele Fähren zu den nordfriesischen Inseln und Halligen wegen des Sturms in den Häfen. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) teilte mit, dass sie auf der Föhr-Amrum-Linie mit angepasstem Fahrplan fährt. Passagiere sollen sich vor Fahrtantritt über die Webseite der W.D.R. informieren. Die Verbindungen zwischen Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) und den Halligen wurden bereits definitiv abgesagt. Die Priwall-Fähre stellte den Betrieb ein.

Wasserstände niedriger als befürchtet

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte für die Nordseeküste vor einer Sturmflut in der Nacht gewarnt. Die Hochwasserstände an der niedersächsischen Küste blieben aber zum Teil niedriger als erwartet. In diesem Winter habe es bereits mehrere kräftigere Stürme gegeben, sagte DWD-Meteorologe Manno Peters: "So einen Sturm hatten wir nun aber lange Zeit nicht." Bereits in der Nacht zu Sonnabend soll ein weiteres Sturmtief folgen. Bis Montag ist laut BSH an der deutschen Nordseeküste sowie im Weser- und Elbegebiet immer wieder mit deutlich erhöhten Wasserständen und Sturmfluten zu rechnen.

Höchste Windgeschwindigkeiten im Harz

Besonders stark traf das Sturmtief in der Nacht den Harz mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 152 Kilometern. Die Verwaltung des Nationalparks rät daher dringend vor dem Betreten der Wälder. Es bestehe durch abbrechende Äste und umstürzende Bäume eine "akute Gefahr für Leib und Leben", sagte ein Sprecher. In Harz, Solling und an der Ems wurden bereits am Mittwochabend erste Straßen gesperrt.

Zahlreiche Schulausfälle in Niedersachsen

In zahlreichen niedersächsischen Landkreisen und Städten fällt heute der Unterricht an den allgemein- und berufsbildenden Schulen aus. Eine Betreuung für Kinder und Jugendliche in den Schulen werde aber sichergestellt, versicherte die Landesschulbehörde. Grundsätzlich gelte, dass die Eltern entscheiden können, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist.

Orkanböen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hatten Polizei und Rettungsdienste am frühen Morgen bereits mehr als 400 Einsätze hinter sich. Gerade an der Nordsee hätten sich die Windspitzen deutlich auf die Zahl der Anrufe ausgewirkt, berichteten die Leitstellen. An der Küste waren Orkanböen mit der Stärke 12 erwartet worden. Viele Fähren fahren am Donnerstag aufgrund des Sturms nicht.

Höchste Wasserstände in Hamburg erwartet

In Hamburg führte der Sturm zu hohen Wasserständen, kurz nach Mitternacht musste die Feuerwehr zur Autobahn A7 ausrücken, um die überflutete Fahrbahn abzupumpen. Am Morgen wurde der Fischmarkt in Hamburg-Altona überflutet. Die Feuerwehr rückte zu Dutzenden Einsätzen aus, es gilt eine Unwetter- und Sturmflutwarnung.

Viele Feuerwehreinsätze in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gab es in der Nacht Orkanböen mit bis zu 105 Kilometern pro Stunde – am stürmischsten war es auf der Insel Rügen. Laut Feuerwehr und Polizei blieben größere Schäden bisher aber aus, trotzdem sind die Wehren vielerorts im Einsatz. Der Fährverkehr wurde eingestellt.

Zweites Sturmtief: "Zeynep" folgt von Freitag auf Sonnabend

Während am Donnerstagmorgen der Sturm zunächst leicht abflachen wird, sollen die Windgeschwindigkeiten am Vormittag in Norddeutschland wieder deutlich zunehmen. Die Wetterlage habe ein "erhebliches Schadenspotenzial", weil sie so lange andauere, hieß es vom DWD. Auf Sturmtief "Ylenia" wird laut der Meteorologen mit "Zeynep" ein zweites folgen: Sein Verlauf sei noch schwer vorhersehbar, weil es sich um einen sogenannten Schnellläufer handele. Der Norden wird wahrscheinlich am stärksten betroffen sein. Den Wetter-Experten zufolge ist das Potenzial wohl größer als beim ersten Sturmtief.

Parks und Gärten in Hannover gesperrt

Wegen des Sturms bleiben in Hannover viele Gärten und Parks vorerst dicht. Nach Angaben eines Sprechers sind die Herrenhäuser Gärten, der Stadtpark, das Museum im Schloss Herrenhausen, die Waldstation Eilenriede und der Tiergarten betroffen. Auch die städtischen Friedhöfe bleiben so lange geschlossen, bis sich die Wetterlage beruhigt hat und die Schäden ermittelt wurden. Die Stadt Göttingen riet den Einwohnerinnen und Einwohnern, Friedhöfe und Parkanlagen zu meiden. In Wilhelmshaven wurde wegen der Sturmwarnung der Friesendamm für die kommenden Tage gesperrt.

