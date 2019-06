Stand: 03.06.2019 15:11 Uhr

Badeunfälle: Zwei Tote, ein Vermisster

Mehr als 30 Grad Celsius, Sonne und jede Menge Bademöglichkeiten. Ob an Seen oder an Flüssen - der Sprung ins kühle Nass rundet oftmals einen perfekten Ausflug ab. Doch die Umstände bergen auch Gefahren. Alkohol, Selbstüberschätzung oder unbekannte Strömungen kosten immer wieder Menschenleben. 2018 starben im Norden 126 Menschen, die meisten davon, 61, in Niedersachsen. 2019 gibt es jetzt die ersten Badetoten. Die traurige Bilanz eines Badewochenendes in Niedersachsen: In den vergangenen Tagen sind ein 34-jähriger Mann und ein elfjähriger Junge bei Badeunfällen in Seen ertrunken. Ein 22 Jahre alter Mann wird noch vermisst.

Seevetal: Schwimmer nach Badeunfall vermisst 03.06.2019 11:45 Uhr Nach einem Badeunfall im Maschener See im Landkreis Harburg wird ein 22-jähriger Schwimmer vermisst. Die Rettungskräfte mussten ihre Suche über Nacht vorübergehend einstellen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

22-Jähriger taucht nach Schwimmrunde nicht mehr auf

An einem See im Maschener Moor (Landkreis Harburg) wird seit Sonntag ein 22 Jahre alter Mann vermisst. Rettungskräfte suchten am Montag mit Tauchern und Suchhund nach dem Mann. Der Vermisste war mit zwei Freunden in einem Schlauchboot über den See gepaddelt und irgendwann ins Wasser gesprungen. Gegen 16.50 Uhr stellten Zeugen fest, dass er nicht wieder aufgetaucht war. Am Sonntag waren rund 80 Retter auf der Suche nach dem 22-Jährigen im Einsatz.

Weitere Informationen Bilanz 2018: Mehr Badetote im Norden Im vergangenen Jahr sind im Norden 126 Menschen durch Ertrinken gestorben - 20 mehr als 2017. Niedersachsen hatte die meisten Badetoten, in Hamburg ist die Zahl am stärksten gestiegen. mehr

Alkohol und Hitze: 34-Jähriger ertrinkt nach Herz-Kreislauf-Kollaps

Zuvor war ein Elfjähriger im Silbersee bei Stuhr (Landkreis Diepholz) verunglückt. Der Junge tobte mit zwei Freunden im Schwimmerbereich des Sees. Nach einem Tauchversuch gegen 16.15 Uhr blieb er unter Wasser. Die Freunde alarmierten DLRG-Retter, die den Jungen nach 20 Minuten an Land brachten. Er starb am Abend in einem Bremer Krankenhaus. Rund 24 Stunden später kehrte ein 34-Jähriger am Tankumsee bei Isenbüttel (Landkreis Gifhorn) nicht mehr an Land zurück. Ein 19-Jähriger beobachtete das Unglück, zog den Mann aus dem Wasser und begann mit Reanimationsmaßnahmen. Diese blieben ohne Erfolg. Das Opfer soll mit einem Freund (25) nach dessen Angaben reichlich dem Alkohol zugesprochen haben, wie die Polizei berichtet. Hitze und Alkohol hätten demnach zu einer Herz-Kreislauf-Schwäche geführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.06.2019 | 14:00 Uhr