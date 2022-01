Bad Pyrmont will Bürger zum Feuerwehrdienst verpflichten Stand: 20.01.2022 15:50 Uhr Die Feuerwehrkrise in Bad Pyrmont eskaliert weiter: Die Stadt will jetzt Bürger zum Feuerwehrdienst verpflichten. Wenn es so käme, wäre das einzigartig in Niedersachsen.

"Wir sind sehr unglücklich darüber, dass eine Pflichtfeuerwehr kommen wird", sagte Stadtbrandmeister Maik Gödecke dem NDR in Niedersachsen. Aber es gebe offenbar dazu keine Alternative. Die Feuerwehr habe aktuell zu wenige Einsatzkräfte, um ihre Aufgaben zu erledigen. Derzeit werden im Notfall je nach Brandort die freiwilligen Feuerwehren in Lügde (Nordrhein-Westfalen) beziehungsweise Hagen, Löwensen, Thal und Amelgatzen alarmiert.

Feuerwehr-Pflichtdienst für Bürger zwischen 18 und 55?

Ähnlich wie Gödecke äußerte sich der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Olaf Kapke. Er übte scharfe Kritik an der Stadt, die beim Neubau die Feuerwehrleute mehr als zehn Jahre lang immer wieder vertröstet habe: "Das hängt oftmals von den handelnden Personen ab. Ich kann den Frust verstehen, wenn es über so einen langen Zeitraum geht." Um den Brandschutz zu gewährleisten, können in Niedersachsen Bürger zwischen 18 und 55 Jahren zum Feuerwehr-Dienst verpflichtet werden.

Verzögerung erzürnt mehr als 40 Feuerwehrleute

In Bad Pyrmont war ein gemeinsamer Neubau für die maroden Wachen im Zentrum und im Ortsteil Holzhausen seit Langem beschlossen. Auch ein Standort am Gondelteich war gefunden. In der jüngsten Sitzung des zuständigen Ausschusses hat jedoch eine Mehrheit aus CDU, FDP und der Bürgerbewegung "intakt" erklärt, das Paket noch einmal aufzuschnüren und einen anderen Standort suchen zu wollen - angeblich aus finanziellen Gründen. Daraufhin gaben mehr als 40 Feuerwehrleute bereits während der Sitzung ihre Funkempfänger ab.

Schnelle Entscheidung könnte die Lösung sein

Bürgermeister Klaus Blome (CDU) hofft nun, dass die neue Standortentscheidung schnell fällt. Wenn die Feuerwehrleute das Signal bekämen, dass rasch etwas in ihrem Sinne passiere, würden sie ihren Dienst wahrscheinlich wieder aufnehmen. Dann wäre aus Blomes Sicht die drohende Pflichtfeuerwehr nicht mehr nötig.

