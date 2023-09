Bad Münder: Starkregen spült massenhaft Schlamm auf Straße Stand: 13.09.2023 09:05 Uhr Unwetter sind in der vergangenen Nacht über Niedersachsen gezogen - und haben Gewitter und Starkregen mit sich gebracht. Unter anderem bekam Bad Münder die Auswirkungen zu spüren.

In Beber, einem Ortsteil von Bad Münder, spülte der Starkregen massenhaft Schlamm auf die Straßen. Auch ein Bach trat offenbar über die Ufer. Die freiwillige Feuerwehr war in der Nacht zu Mittwoch mit schwerem Gerät im Einsatz, um den Schlamm zu beseitigen.

DWD: Heute wird es trockener und freundlicher

Bis zum Mittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Südosthälfte Niedersachsens noch teils kräftige Regenfälle. An der Küste sind starke Böen möglich. Im weiteren Tagesverlauf soll es den Meteorologen zufolge trockener und freundlicher werden und der Wind lässt nach. Auf das Tief "Hanjo" folgt das nordwesteuropäische Hoch "Quiteria" mit ruhigerem Wetter, aber niedrigeren Temperaturen als in der vergangenen Woche. Der Donnerstag wird den Wetterexperten zufolge nach gebietsweisem Nebel überwiegend heiter.

