Automatensprenger nehmen Geisel: Urteile im Prozess erwartet

Vor dem Landgericht Braunschweig sollen heute die Urteile gegen drei mutmaßliche Geldautomatensprenger fallen. Zum Prozessauftakt legten die jungen Männer bereits Geständnisse ab.

Die Angeklagten im Alter zwischen 19 und 21 Jahren räumten ein, Mitte Januar einen Geldautomaten gesprengt und auf der Flucht in Braunlage eine 68 Jahre alte Frau als Geisel genommen zu haben. Vor Gericht baten die Männer ihr Opfer um Entschuldigung. Die Frau hatte laut Landgericht nicht am Prozessauftakt teilgenommen.

Torfhaus: Automatensprenger erbeuten mehr als 120.000 Euro

Die beiden 19-Jährigen und der 21-Jährige sollen in der Nacht zum 14. Januar in Torfhaus (Landkreis Goslar) zugeschlagen haben. Laut Anklage hatten die Männer bei der Sprengung des Geldautomaten im "Harz Welcome Center" mehr als 120.000 Euro erbeutet. Auf ihrer Flucht sollen die Angeklagten einen Unfall gebaut und sich in der Garage einer Frau versteckt haben. Als diese am Morgen die Garage betrat, sollen die Männer sie in ihr Auto gedrängt haben und mit ihr davongefahren sein.

