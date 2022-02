Automat gesprengt - Verfolgungsjagd durch drei Bundesländer Stand: 02.02.2022 18:36 Uhr Ein mutmaßlicher Automatensprenger hat sich auf seiner Flucht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - durch Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

In einem hochmotorisierten Auto sei der Tatverdächtige am Mittwochmorgen mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern über Autobahnen und Bundesstraßen gerast, teilte die Polizei mit. Es ging zum Beispiel über die B64, die A2 und die A30. Über niedersächsischen Asphalt fuhr er nur kurz, doch auch dort habe der Autofahrer wie in Nordrhein-Westfalen und Hessen alle Fahrstreifen genutzt - inklusive der Standstreifen, heißt es weiter.

VIDEO: Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? (1 Min)

Geldautomat im hessischen Bebra gesprengt

Der Mann wird verdächtigt, am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr einen Geldautomaten im Außenbereich eines Getränkemarkts im hessischen Bebra gesprengt zu haben. Nach der Explosion sei er vom Tatort in Richtung Nordrhein-Westfalen geflüchtet. Die Beamten hatten auch drei Hubschrauber im Einsatz. Mittlerweile soll sich das Fluchtfahrzeug in den Niederlanden befinden, wo die dortige Polizei die Fahndung fortsetze, erklärte die Ermittler.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.02.2022 | 17:00 Uhr