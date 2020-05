Stand: 04.05.2020 17:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Autogipfel: Weil spricht sich für Kaufprämie aus

Stillstehende Bänder, verunsicherte Kunden. Die Coronakrise hat auch Automobilindustrie schwer getroffen. Daher ruft die Industrie nach Prämien - auch Volkswagen hat bereits eine staatliche Förderprämie gefordert. Am Dienstag wollen sich nun Hersteller und Bundesregierung zu einem "Autogipfel" in Berlin treffen. Entscheidungen seien bei dem Spitzentreffen aber noch nicht zu erwarten, sagte eine Regierungssprecherin. Die Ministerpräsidenten Niedersachsens, Bayerns und Baden-Württembergs haben sich bereits am Montag auf einen Forderungskatalog an den Bund verständigt: So soll es unter anderem 4.000 Euro zusätzlich für den Kauf von Autos mit Elektro-, Brennstoff- oder Plug-in-Antrieben geben, 3.000 Euro für den Kauf hochmoderner Verbrenner. Wird zugleich ein altes Fahrzeug der Emissionsklasse vier oder schlechter verschrottet, kommt eine Recycling-Prämie von 1.000 Euro hinzu. Außerdem fordern die drei Ministerpräsidenten vom Bund, Privatpersonen bei der Anschaffung von Elektro-Ladepunkten zu unterstützen. Die Maßnahmen seien "... gut für die Beschäftigung, gut für die Wirtschaft und gut für das Klima", so Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD).

Weil: Automarkt muss dringend angekurbelt werden

Weil sprach sich vor allem für eine Kaufprämie aus, die insbesondere umweltschonende Fahrzeuge attraktiver macht. Die Prämie müsse "nicht deckungsgleich" mit der sogenannten Abwrackprämie nach der Finanzkrise 2009 sein, sagte der Ministerpräsident. Insbesondere müssten ökologische Fragen eine sehr viel größere Rolle spielen. Der Automarkt müsse aber dringend angekurbelt werden - nicht nur wegen der Hersteller, sondern auch wegen vor- und nachgelagerter Arbeiten. Doch innerhalb der SPD geht die Meinung zu einer Prämie auseinander: Bundesfinanzminister Olaf Scholz lehnt schnelle staatliche Hilfen bisher ab. Es werde am Dienstag keine konkreten Beschlüsse geben, so Scholz. Generalsekretär Lars Klingbeil erteilte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) einer staatlichen Unterstützung der Autokonzerne ebenfalls eine Absage, wenn die Unternehmen gleichzeitig den Aktionären Dividenden auszahlen.

Steuerzahlerbund: Dividenden ins Unternehmen stecken

Auch vom Steuerzahlerbund kommt Kritik an einer möglichen Prämie. Der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes in Niedersachsen und Bremen, Bernhard Zentgraf, sagte in der "NOZ", Rufe nach dem Staat bei gleichzeitiger Ausschüttung von Dividenden passten nicht zusammen. Volkswagen solle seine überschüssigen Mittel nicht an die Aktionäre ausschütten, sondern zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens einsetzen. Die Gewerkschaft IG Metall forderte zwar ein Signal der Politik zur Stützung der Autoindustrie, nannte aber auch Bedingungen. So könne es eine Kaufprämie nur bei einem nennenswerten Eigenanteil der Automobilbranche geben. Außerdem müsse damit eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes gefördert werden.

Protest am VW-Werk

Anlässlich des Autogipfels haben die Aktivisten der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" für Dienstag eine Protestaktion vor dem VW-Werk in Wolfsburg angekündigt. "Wir können nicht zulassen, dass unsere Antwort auf das Coronavirus eine andere Krise nur noch mehr anheizt. Mehr Autos zu finanzieren, ist nicht mit unseren Klimazielen vereinbar - eine neue Abwrackprämie wäre verheerend", so ein Sprecher der Bewegung. Auch die Deutsche Umwelthilfe lehnt Kaufprämien ab. Verbraucherschützer warnen ebenfalls davor, Autos mit einer schlechten Klimabilanz zu fördern. Bund und Länder müssten zukunftsgewandt handeln und umweltverträgliche Mobilität fördern, hieß es im Vorfeld etwa vom Verbraucherzentrale Bundesverband.

