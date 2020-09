Stand: 08.09.2020 22:05 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Autobranche kann auf weitere Hilfen hoffen

Beim "Autogipfel" am Dienstagabend haben sich Politik und Wirtschaft für zusätzliche Hilfen für die von Corona gebeutelte Autoindustrie ausgesprochen - wie diese aussehen sollen, blieb aber offen. Geprüft werden soll unter anderem, ob - und gegebenenfalls wie - ein "marktwirtschaftliches Konzept" entwickelt werden kann, um das Eigenkapital vor allem von Zulieferfirmen zu stärken. Das geht nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) aus dem Ergebnispapier des Gipfels hervor, das der dpa vorliege. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nahmen am Video-Spitzengespräch auch Bundesminister, die Länderchefs von Bayern und Baden-Württemberg sowie Vertreter der Autobranche und Gewerkschaften teil.

Investitionen in die Zukunft in der Prüfung

Geprüft werden soll auch, welche weiteren Aspekte bei den im Konjunkturpaket der Bundesregierung vorgesehenen Investitionen in die Autobranche berücksichtigt werden sollten. Im Juni war ein zusätzliches Programm über insgesamt zwei Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller und der Zulieferer beschlossen worden. Damit sollen etwa Investitionen in neue Technologien gefördert werden. Das Wirtschaftsministerium arbeitet momentan an der Umsetzung.

Weil: "Staatliche Unterstützung über kurz oder lang geboten"

Trotz eines "sinnvollen Austauschs" seien die unmittelbar anstehenden Herausforderungen weiter offen, sagte Ministerpräsident Weil. "Schlüsselprobleme, insbesondere für viele Zulieferer, sind aktuell die Folgen von Corona und ein anhaltender Absatzeinbruch. Diese Betriebe müssen nicht nur die Transformation hin zur Digitalisierung und zur Elektrifizierung bewältigen, sondern auch mit stark zurückgehenden Verkaufszahlen im Automobilbereich kämpfen." Die kommenden Monate würden zeigen, wie sich der Markt weiter entwickelt. "Nach meiner persönlichen Überzeugung sind staatliche Unterstützungsleistungen über kurz oder lang geboten, in welcher Form auch immer sie geleistet werden."

Keine Prämien für Auto-Neukauf

Kaufprämien auch für Autos mit modernen Verbrennungsmotoren werden in dem Ergebnispapier nicht erwähnt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor eine CO2-Prämie ins Spiel gebracht. Damit möchte er diejenigen belohnen, die ein Auto mit schlechter CO2-Bilanz durch einen Neukauf ersetzen. Kanzlerin Merkel hatte eine Kaufprämie bereits vor dem Gipfel abgelehnt.

Die Teilnehmer einigten sich auch darauf, das autonome Fahren und den digitalen Wandel beim Auto voranzubringen. Das nächste Treffen ist für November geplant.

