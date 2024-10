Autobahnen im Norden: Samstag und Sonntag werden Staus erwartet Stand: 04.10.2024 21:15 Uhr Wegen des Ferienbeginns in Niedersachsen und Bremen und des verlängerten Wochenendes brauchen Reisende am Samstag und am Sonntag Geduld. Die Autobahnen im Norden sollen wieder voll werden.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) erwartet insbesondere bei den Langzeitbaustellen am Wochenende und darüber hinaus viel Verkehr und Behinderungen. Betroffen seien die wichtigen Nord-Süd-Verbindungen A1 und A7 und die Ballungsräume Hannover, Hamburg, Bremen und Osnabrück. Geduld bräuchten Reisende auch an den kommenden drei Wochenenden. Dann starten nach und nach auch Urlauberinnen und Urlauber aus den anderen Bundesländern in die Ferien. Die Herbstferien in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beginnen am 21. Oktober. Am Tag der Deutschen Einheit hatte es einige Staus auf der A1 und A7 gegeben - so hatte ein Unfall auf der A7 für einen Stau gesorgt, der zeitweise zurück bis nach Hannover reichte.

ADAC: Hier kann es im Norden voll werden

Der ADAC hat eine Liste mit besonders stauanfälligen Strecken herausgegeben. Diese sind:

A1



Bremen - Osnabrück

Hamburg - Bremen

A2



Braunschweig - Magdeburg

A7



Hannover - Kassel

Hamburg - Hannover

A27



Cuxhaven - Bremen - Walsrode

A28



Oldenburg - Bremen

A29



Oldenburg - Wilhelmshaven

A31



Leer - Meppen

A369



Bad Harzburg - Vienenburg

Hauptreiserouten zur Küste besonders stauanfällig

Im Norden sind laut ADAC die A1 von Heiligenhafen-Ost bis Kreuz Hamburg-Ost sowie die A7 Hamburg-Flensburg stark von Staus bedroht. Erhöhtes Verkehrsaufkommen ist für alle Fernstraßen und Autobahnen in Richtung Küste zu erwarten. Dazu zählen beispielsweise die A1 zwischen Bremen und Hamburg oder die A39 von Lüneburg nach Seevetal. Auf der A27 kommt es ab Samstagmittag 12 Uhr zu einer Sperrung. Der Fahrbahn wird laut Autobahn GmbH zwischen den Anschlussstellen Altenwalde und Nordholz in Richtung Bremen erneuert. Die Sperrung soll drei Wochen andauern - in Richtung Cuxhaven ist die A27 frei. Die Autobahn GmbH des Bundes zählt außerdem die Hauptreiserouten in die Alpen, in die Mittelgebirge und an die Küsten zu den besonders staugefährdeten Strecken.

Staugefahr zwischen Ellund und Bordesholm

Auch Autobahnabschnitte mit Baustellen seien besonders betroffen. In Kombination mit dem erhöhten Urlaubsverkehr könne es dort zu erheblichen Verzögerungen kommen. Diese Bereiche sollten nach Möglichkeit gemieden werden, rät die Autobahn GmbH. Im Norden gilt in diesem Zusammenhang auch ein Abschnitt auf der A7 als besonders kritisch, und zwar vom dänischen Grenzübergang Ellund bis zum Dreieck Bordesholm.

