Auto fährt gegen Denkmal auf Kreisel: Zwei Schwerverletzte Stand: 19.05.2023 09:01 Uhr In Sibbesse (Landkreis Hildesheim) sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen zwei Personen schwer verletzt worden. Ein Auto war mit einer Waggonachse in der Mitte einer Verkehrsinsel kollidiert.

Der 38-jährige Fahrer war in einem Kreisverkehr bei voller Fahrt mit seinem Wagen mit der Waggonachse zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Bei der Waggonachse, dem Unterbau eines alten Bahnwaggons mit vier Rädern, handele es sich um ein Denkmal zur Erinnerung an eine stillgelegte Bahnstrecke. Durch die Kollision überschlug sich nach Angaben der Beamten das Auto. Die Waggonachse sei auf die Straße gestoßen worden, hieß es.

Autofahrer war wohl alkoholisiert

Einsatzkräfte brachten den Fahrer und seinen 23 Jahre alten Beifahrer mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zudem seien Betriebsstoffe aus dem Auto ausgetreten, weswegen die Wasserbehörde informiert wurde. Beide Insassen seien zum Unfallzeitpunkt wohl alkoholisiert gewesen, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.05.2023 | 08:30 Uhr