Auszeichnung: Robinie ist der Baum des Jahres 2020

Die Robinie ist der Baum des Jahres 2020, wie die Silvius-Wodarz-Stiftung am Donnerstag in Rehlingen (Landkreis Lüneburg) mitteilte. Die Stiftung vergibt die Auszeichnung in jedem Jahr. Sie entschied sich eigenen Angaben zufolge für die eher unbekannte Baumart, die unter Experten umstritten ist. Die Stiftung will mit der Benennung ihrer Bäume des Jahres stets auf Probleme sowie ökologische Vor- und Nachteile von Baumarten hinweisen. Ursprünglich ist die Robinie nicht in Europa heimisch, gilt aber als anpassungsfähig.

Robuster Baum mit vielen Vorteilen

Laut Stiftung ist die Robinie ein idealer Stadtbaum, eine gute "Bienenweide" in Zeiten des Insektensterbens. Wegen ihres harten Holzes gilt sie zudem als gute Alternative zu Tropenholz. Ursprünglich wurde die Robinie als Zierbaum für barocke Parks eingeführt. Später wurde sie auch in Wäldern angepflanzt. Der Grund dafür war ihr Holz, dass in Bergwerken zum Abstützen der Schächte genutzt wurde. In Deutschland ist der Anteil der Robinie in den Wäldern mit 0,1 Prozent gering. Als invasive Art kann sie unwirtlichere Ökosysteme wie Magerrasen und Dünen besiedeln und zerstören. Sie gilt als "nahezu unverwüstlich", so die Stiftung. So ist sie unempfindlich gegen Streusalze und Luftverschmutzung. Wegen ihrer robusten Eigenschaften ist sie der Stiftung zufolge eine Hoffnungsträgerin für die Wälder in Deutschland, denen der Klimawandel zunehmend zusetzt.

