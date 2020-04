Stand: 19.04.2020 10:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ausweitung von Kita-Notbetreuung sorgt für Ärger

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat die Kritik an der Ausweitung der Kita-Notbetreuung zurückgewiesen. Da viele Eltern durch die Corona-Krise unter einem wirtschaftlichen Druck stünden, müsse schnell gehandelt werden, sagte Tonne bei NDR1 Niedersachsen. "Diese Öffnung ist gut, denn sie schafft Entlastung." Die neuen Regeln sehen vor, dass auch jene Eltern einen Platz beanspruchen können, die etwa in der Energiebranche, in den Bereichen Ernährung und Hygiene oder im Verkehrswesen tätig sind. Sie sollen im Verlauf der Woche umgesetzt werden.

Erweiterte Notbetreuung in Kitas beginnt Montag Hallo Niedersachsen - 18.04.2020 19:30 Uhr Um Eltern mit systemrelevanten Jobs zu entlasten, wird die Notbetreuung in Kitas erheblich ausgedehnt. Jan Arning vom Niedersächsischen Städtetag bittet jedoch um etwas Geduld.







Kommunen sprechen von gefährlichem Signal

Bei den Kommunen stößt die Entscheidung auf Unverständnis. Tonne habe sie mit dem Kriterienkatalog vor vollendete Tatsachen gestellt, teilte die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände mit. "Damit ist es ab Montag rechtlich fast unmöglich, Eltern die Nachfrage auf einen Platz in der Notbetreuung zu verwehren." Das sei ein falsches und gefährliches Signal, denn dadurch könnten die erzielten Erfolge im Kampf gegen die Pandemie infrage gestellt werden, befürchten die Kommunen.

Weitere Anpassungen möglich

Für die nächsten Tage kündigte Tonne weitere Gespräche an, damit sich das Land und die Kommunen abstimmen können. Dabei soll es auch um mögliche Anpassungen der Regeln gehen. Der Kita-Betrieb werde sich durch die geringe Vorlaufzeit in den kommenden Wochen erst wieder zurechtruckeln müssen, sagte Tonne.

Minister Tonne lehnt verkürzte Sommerferien ab
Der Sommerferien-Termin bleibt, das erklärte Kultusminister Tonne beim Call-In von NDR 1 Niedersachsen. Auch die Einschulungen nach den Ferien sollen wie geplant stattfinden. (18.04.2020)
Tonne: "Behutsamer Start" in den Schulen
Am 27. April läuft die Schule in Niedersachsen wieder an: zuerst mit den Abschlussklassen, dann folgen schrittweise jüngere Schüler. Der Unterricht wird jedoch anders sein als vor Corona. (17.04.2020)

