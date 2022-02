Austritt aus der Kirche: Nachfrage stark gestiegen Stand: 05.02.2022 15:24 Uhr In Niedersachsen wollen mehr Menschen aus der Kirche austreten. Das zeigen Zahlen mehrerer Standesämter. Allein in Osnabrück haben seit Anfang des Jahres 200 Menschen die Kirche verlassen.

Das Standesamt Osnabrück hat reagiert und bietet nun mehr Termine für Kirchenaustritte an, wie ein Stadtsprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Die Wartezeit betrage bis zu acht Wochen. 80 Prozent der Austrittsersuche in Osnabrück betreffen die katholische Kirche. Laut einer Dom-Sprecherin wirkt das Münchener Missbrauchsgutachten wie ein Katalysator, der Unentschlossene jetzt zum Austritt bewege. Bereits im vergangenen Jahr waren von rund 51.200 Gläubigen in Osnabrück mehr als 1.400 aus der Kirche ausgetreten.

VIDEO: Pro und Kontra: Mitgliedschaft in einer Kirche (2 Min)

Daten der Standesämter unterscheiden nicht nach Konfessionen

Auch in anderen niedersächsischen Städten ist die Nachfrage nach entsprechenden Terminen gestiegen, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) zeigt. Weil viele Standesämter in ihren Statistiken aber nicht nach Konfession unterscheiden, wird dabei nicht klar ersichtlich, ob mehr Katholiken oder Protestanten austreten wollen.

Vorlaufzeit in Hannover von drei auf 26 Tage gestiegen

Einen großen Andrang verzeichnen demnach die Standesämter in Hannover. Auch in der Landeshauptstadt verweist ein Sprecher auf einen Zusammenhang mit dem Münchener Missbrauchsgutachten. Seit dessen Vorstellung am 20. Januar hätten sich deutlich mehr Menschen gemeldet. In der Folge sei die Vorlaufzeit für Austrittstermine binnen weniger Tage von drei auf 26 Tage gestiegen.

Göttingen stockt Personal auf

Gleiches auch in Hildesheim: Seit dem 24. Januar vergab das Standesamt dort 80 Austrittstermine. Noch größer ist der Andrang in Braunschweig: Dort wurden zwischen dem 21. Januar und dem 2. Februar 242 Termine vergeben. Das seien weit mehr als doppelt so viele wie in den jeweiligen Vergleichszeiträumen der Jahre 2021 und 2020, hieß es. In Göttingen hat die Stadt aufgrund der erhöhten Nachfrage reagiert - und das Personal aufgestockt.

