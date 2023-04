Dürre-Sorgen überwunden? Niedersachsens Landwirte optimistisch Stand: 03.04.2023 08:39 Uhr Landwirte in Niedersachsen blicken optimistisch ins Jahr. Wegen des Regens im Frühling konnten die Böden fast überall wieder viel Wasser aufnehmen. Ausnahmen gibt es in Südniedersachsen.

In den ersten drei Monaten ist schon ein Drittel des durchschnittlichen Jahres-Niederschlags gefallen. Die meisten Landwirte seien daher in einer guten Ausgangslage, um die Felder zu bestellen, teilte die Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit. Das Erdreich sei bis zu einer Tiefe von einem Meter gut mit Wasser aufgefüllt. Dadurch konnte sich auch neues Grundwasser bilden. Zuletzt hatten die Trockenjahre 2018 und 2019 in Niedersachsen zu einem deutlichen Rückgang der Grundwasserstände geführt.

Gutes Erntejahr in Niedersachsen?

In Südniedersachsen haben einige Gebiete laut Landwirtschaftskammer noch nicht so viel Wasser abbekommen - etwa südlich von Braunschweig zwischen Northeim und Göttingen. Ob ein gutes Erntejahr bevorstehe, hänge davon ab, wie sich das Wetter weiterhin entwickelt, hieß es von der Landwirtschaftskammer. Sollte es in Niedersachsen drei Monate lang nicht regnen, gäbe es wieder ein Problem.

