Ausgangssperren: Peine und Gifhorn rechtens, Wolfsburg nicht Stand: 13.04.2021 12:46 Uhr Das Verwaltungsgericht Braunschweig hat entschieden: Die Ausgangssperre in Wolfsburg ist nicht rechtens. Bereits nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts waren viele Kommunen zurückgerudert.

Gegen die Ausgangssperren in Wolfsburg sowie in den Landkreisen Gifhorn und Peine hatten einige Bürger geklagt. Die Stadt Wolfsburg konnte laut Gericht nicht hinreichend begründen, warum die Ausgangssperre notwendig ist, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Diese Maßnahme sei deshalb unverhältnismäßig. Gekippt ist sie damit aber nicht: Sie gilt nur nicht mehr für die beiden Kläger. Ohnehin läuft die Ausgangssperre in Wolfsburg heute aus. Überzeugt hat das Gericht dagegen die Argumentationen der Landkreise Peine und Gifhorn: Diese hätten hinreichend begründet, dass sich immer mehr Menschen im privaten Bereich anstecken würden und deshalb die Maßnahme erforderlich ist, urteilte das Braunschweiger Verwaltungsgericht.

Maßnahmen teilweise wieder aufgehoben

Zuletzt hatten Stadt und Landkreis Osnabrück als Reaktion auf zunächst gesunkene Corona-Infektionszahlen und die Entscheidung der Oberverwaltungsrichter die verhängte nächtliche Ausgangssperre wieder aufgehoben. Das teilten beide Kommunalverwaltungen am Donnerstag mit. Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Landkreis bei 89,6 und in der Stadt Osnabrück bei 129,5. Die Ausgangsbeschränkungen waren am 31. März in Kraft gesetzt worden, als die Stadt bei einem Wert von rund 200 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag und der Landkreis auf Werte um 150 kam.

Celle hebt Sperre inzidenzbedingt ab sofort auf

Unterdessen hob der Landkreis Celle die Ausgangssperren für die Kommunen Celle, Bergen, Wietze und Flotwedel auf. Allerdings nicht wegen des OVG-Entscheides. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei stabil unter 100 gefallen, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises. Am Sonntag lag der Inzidenz-Wert allerdings schon wieder bei 107,3 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Leer und Wesermarsch ohne Ausgangssperre

Nach Informationen des NDR in Niedersachsen will Salzgitter angesichts der sehr hohen Inzidenzwerte an der nächtlichen Ausgangssperre festhalten und sie möglicherweise verlängern. Die Landkreise Leer und Wesermarsch haben die Ausgangsbeschränkungen am Freitag wie geplant aufgehoben. Für die Region Hannover hatte das OVG Lüneburg die Sperre vor einer Woche für "voraussichtlich rechtswidrig" erklärt, woraufhin die Verwaltung die Beschränkung aufhob.

Erste Notbremsen kommen zum Einsatz

Auch Kommunen, die an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten haben, müssen laut der geltenden Corona-Verordnung schärfere Maßnahmen verhängen - so geschehen in den Landkreise Uelzen und Verden. Dort gelten ab Mittwoch sogenannte Notbremsen.

Die zuständigen Behörden können etwa das Betreten von öffentlichen Plätzen, Parkanlagen und ähnlichen Orten verbieten sowie das Tragen einer medizinischen Maske anordnen - auch für Mitfahrende in einem privaten Auto, wenn sie nicht zum selben Haushalt gehören. Des Weiteren können die Behörden eine Testpflicht für bestimmte Bereiche oder Kontaktbeschränkungen anordnen.

