Ausbau der A7: Abschnitt bei Northeim seit Freitag gesperrt Stand: 24.04.2021 09:51 Uhr Der sechsspurige Ausbau der Autobahn 7 in Südniedersachsen geht voran. Dafür ist zwischen Freitagabend und Sonnabendnachmittag die Strecke zwischen Northeim-Nord nach Nörten-Hardenberg voll gesperrt.

Für Kraftfahrer, Pendler und Reisende ist die A7 in diesem Abschnitt seit Freitag um 18 Uhr in beide Fahrtrichtungen nicht zu befahren, wie der Autobahnbetreiber Via Niedersachsen mitteilt. Wegen der Bauarbeiten müsse in dem Bereich der Verkehr umgelegt werden. Das dauere voraussichtlich bis Sonnabend um 15 Uhr. Dann soll die Strecke wieder freigegeben werden, so Via Niedersachsen weiter.

Via Niedersachsen rät, nicht dem Navi zu folgen

In Fahrtrichtung Hannover wird der Verkehr derweil ab der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg über die Umleitungen U9/U11 zur Auffahrt Northeim-Nord geführt. Wer auf der A7 in Richtung Kassel unterwegs ist, kann ab Northeim-Nord die U66/U68 nutzen. Via Niedersachsen rät dazu, den Beschilderungen und nicht dem Navigationssystem zu folgen. So könnten Staus vermieden werden.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 23.04.2021 | 06:00 Uhr