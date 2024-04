Auf warmes Frühlingswochenende folgt nass-kaltes Wetter Stand: 15.04.2024 08:16 Uhr Statt warmen Frühlingswetters steht in Niedersachsen gefühlt der Herbst vor der Tür. Nachts kann es sogar frieren und im Harz schneien.

Schuld daran ist laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) das Tiefdruckgebiet "Yupadee", das ab Montagnachmittag eine Kaltfront nach Niedersachsen bringt. Daher kann es tagsüber im Westen des Landes und in höheren Lagen stürmisch werden. Am Abend soll es dann vor allem an der See Gewitter und Sturm geben, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde, dazu schauerartige Regenfälle. Ab Dienstag kann es Graupelschauer, Gewitter und im Oberharz Schneeregen geben. Die Temperaturen liegen bei maximal 11 Grad.

Bodenfrost ist möglich

Für die kommenden Nächte sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen von maximal 6 Grad, im Wendland und im Oberharz von - 1 Grad. Verbreitet kann es Bodenfrost geben. Kälteempfindliche Pflanzen sollten also lieber wieder ins Haus geholt werden, damit sie keine Frostschäden erleiden. Auch auf den Straßen kann es gerade in den frühen Morgenstunden wegen der geringen Temperaturen noch glatt sein, daher lieber Fuß vom Gas. Bergauf geht es mit den Temperaturen laut DWD voraussichtlich erst in zwei Wochen - solange muss noch die Wintergarderobe herhalten.