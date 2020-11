Auf den Spuren der Glasindustrie in Boffzen Stand: 07.11.2020 08:26 Uhr Ein Rundwanderweg folgt den "Spuren der Glasindustrie in Boffzen" und beleuchtet mehr als 150 Jahre Glasproduktion in der kleinen Gemeinde im Weserbergland. Aber nicht jede Information war willkommen.

Nicht jeder weiß, dass das Weserbergland im Mittelalter eines der europäischen Zentren der Glasmacherkunst war. Allein 400 Waldglashütten sind in dieser Region dokumentiert. Vor mehr als 150 kam die Glasindustrie nach Boffzen an der Weser, 1866 wurde die erste Glashütte gegründet. Der Freundeskreis Glas in Boffzen möchte mit dem Glasstelen-Weg die Geschichte der Glasproduktion in der Gemeinde wachhalten. An diesem Wochenende wird der Rundweg eröffnet.

Noelle & von Campe prägen den Ort bis heute

Auf zwölf Stelen finden sich viele Informationen zur langen Tradition der örtlichen Glasproduktion. Wobei Boffzen noch heute von der Glasproduktion lebt. Die großen Werkshallen der Firma Noelle & von Campe prägen das Ortsbild. Eine Informations-Stele steht zum Beispiel vor der Fabrikanten-Villa der Familie von Campe, eine weitere vor der Siedlung mit den ehemaligen Arbeiterhäusern. Uwe Spiekermann hat den informativen Rundweg, der insgesamt 45.000 Euro gekostet hat, gestaltet. "Diese Häuser boten dem Arbeiter eine Heimstatt, die teils besser war als das, was in der Unterstadt bei den Bauern und bei den Handwerkern vorhanden war - immer mit einem Stückchen Land dahinter, ohne ging es auch nicht", erklärt der Historiker.

Manche Informationen sind umstritten

Eine Stele bezieht sich auf die Rolle der Glashütte zur Zeit des Nationalsozialismus. Der Vereinsvorsitzende Walter Waske räumt ein, dass diese Infotafel umstritten war: "Das Unternehmen wollte nicht dokumentiert haben, dass es auch bei ihnen Zwangsarbeiter gab." Waske sagt, der Verein habe sich davon nicht beeindrucken lassen, im Gegenteil. Man wollte zum Thema Drittes Reich und Glasproduktion weitere Informationstafeln aufstellen.

