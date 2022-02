Auf "Zeynep" folgt "Antonia": Wieder Sturm in Niedersachsen Stand: 20.02.2022 14:30 Uhr Als wären "Ylenia" und "Zeynep" nicht schon genug gewesen: In der Nacht droht Niedersachsen mit Tief "Antonia" schon der nächste Sturm.

"Antonia" kann einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge beim Durchzug von Nordwest nach Südost nicht nur kräftige Böen, sondern auch kräftige Schauer und Gewitter mitbringen. Der DWD gab eine Unwetterwarnung für Teile von Niedersachsen aus. Die Deutsche Bahn teilte bereits mit, dass erneut mit Störungen zu rechnen sei.

"Antonia": Im Westen beginnt es

Zunächst kommt es voraussichtlich im Westen des Landes zu Sturmböen bis zu 70 Kilometern in der Stunde. Für den Harz wird wegen seiner exponierten Lage vor "extremen Orkanböen" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde gewarnt. Örtlich seien auch Blitzschäden möglich. Besondere Gefahr geht zudem von Bäumen aus, wie ein DWD-Sprecher sagte. Durch die vorangegangenen Stürme in Mitleidenschaft gezogene und in stark aufgeweichtem Boden stehende Bäume könnten leicht umstürzen.

Orkan erreicht 169 Kilometer pro Stunde auf Borkum

In den vergangenen Tagen hatten die Orkantiefs "Ylenia" und vor allem "Zeynep" im Land erhebliche Schäden verursacht. Der Spitzenwert in Niedersachsen wurde auf Borkum mit einer Geschwindigkeit von 169 Kilometern in der Stunde gemessen, gefolgt von 162 am Nordsee-Leuchtturm "Alte Weser". Ein Mann in der Gemeinde Wurster Nordseeküste kam ums Leben, als er laut Polizei versuchte, das Dach eines Stalls zu reparieren.

Metronom & Co.: Private Betreiber stellen Betrieb bis Montagnachmittag ein

Wegen der Räumung umgestürzter Bäume und beschädigter Oberleitungen müssen Bahnreisende weiter mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Bis mindestens Montagnachmittag werde es starke Beeinträchtigungen geben, teilte die Bahn mit. Der regionale Zugverkehr der privaten Betreiber metronom, enno und erixx wird ab sofort schrittweise bis 21 Uhr komplett eingestellt. Das teilten die Unternehmen am Sonntagmittag mit. Nach 21 Uhr sind keine Züge mehr unterwegs, bis in den Montag hinein verkehrt dann auf allen Strecken ein Busnotverkehr. Nach jetziger Einschätzung wird der Zugverkehr voraussichtlich erst am Montagnachmittag wieder aufgenommen.

Strandabbrüche auf Norderney, Langeoog und Wangerooge

In Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) kippte eine rund neun Meter hohe Fichte auf ein Klinikgebäude, verletzt wurde niemand. Die Nordseeinseln Wangerooge und Langeoog büßten erhebliche Teile ihres Badestrandes ein. Auch auf Norderney gibt es am Badestrand meterhohe Abbruchkanten. Feuerwehr und Polizei waren im ganzen Land im Dauereinsatz, vor allem unzählige entwurzelte Bäume sorgten für Chaos auf den Straßen, es kam zu vielen Unfällen. Allein im Landkreis Aurich mussten die Einsatzkräfte über 800 Mal ausrücken. Im Landkreis Gifhorn waren einige Dörfer stundenlang ohne Stromversorgung.

Milliardenschäden durch "Ylenia" und "Zeynep"

"Zeynep" und "Ylenia" dürften die Versicherer nach ersten Schätzungen mehr als 1,4 Milliarden Euro kosten. "Zeynep" habe versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro verursacht, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss in Köln mit. Er sei der intensivste Sturm seit "Kyrill" im Jahr 2007 gewesen. Die versicherten Schäden des Sturms "Ylenia" schätzte das Unternehmen auf 500 Millionen Euro. Versicherte Schäden sind ausschließlich die Schäden, die am Ende auch von einem Versicherer übernommen werden.

