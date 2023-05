Auf Mast geklettert: 21-Jährige stirbt nach Stromschlag und Sturz Stand: 14.05.2023 16:23 Uhr Eine 21-jährige Frau ist am Bahnhof in Hoheneggelsen (Landkreis Hildesheim) auf einen Mast geklettert und von einem 15.000 Volt starken Stromschlag getroffen worden. Später erlag sie ihren Verletzungen.

Die junge Frau stürzte nach dem Überschlag am Sonntagvormittag vom Strommast auf die Gleise. Den Rettungskräften gelang es laut Polizei zunächst, sie zu reanimieren. Im Krankenhaus sei sie jedoch gestorben. Warum die Frau auf den Strommast kletterte, sei bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Frau kurz zuvor ohne Fahrschein im Zug erwischt

Die 21-Jährige war mit ihrem 31-jährigen Freund in Hildesheim in einen Zug nach Braunschweig eingestiegen. Keiner von beiden hatte jedoch einen gültigen Fahrschein dabei, sodass ihnen eine Fahrpreisnacherhöhung ausgestellt wurde. In Hoheneggelsen musste das Paar aussteigen.

