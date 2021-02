AstraZeneca liefert bereits heute erste Corona-Impfdosen Stand: 05.02.2021 15:00 Uhr Einen Tag früher als geplant trifft der kürzlich von der EU zugelassene Impfstoff des Herstellers AstraZeneca in Deutschland ein. Das teilte die Bundeswehr auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit.

Die knapp 346.000 Dosen werden heute zunächst in eine niedersächsische Bundeswehrapotheke gebracht, dort kommissioniert und für den Transport in die Bundesländer vorbereitet. Elf werden bereits am Sonnabend beliefert, die übrigen Länder voraussichtlich am Montag, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Knapp 34.000 Dosen für Niedersachsen bestimmt

33.600 Impfdosen bleiben laut Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) im Land. Voraussichtlich in der kommenden Woche kann der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers dann erstmals eingesetzt werden. In den darauffolgenden beiden Wochen soll Niedersachsen Reimann zufolge je 38.400 Dosen der Vakzine erhalten. In der letzten Februar-Woche sollen weitere 96.000 Dosen folgen.

Stiko empfiehlt Impfstoff unter 65-Jährige

Mit dem Präparat soll unter anderem das Personal ambulanter Pflegedienste, Personal von Tagespflegeeinrichtungen, Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige in Hospizen sowie Rettungsdienstpersonal geimpft werden. Aufgrund unzureichender Datenangaben für die Wirkung bei Menschen ab einem Alter von 65 Jahren hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen, das Präparat zunächst nur an Impfwillige bis 64 Jahre zu verabreichen.

Zwei Impfstoffe bereits im Einsatz

Bisher kommen in Niedersachsen die Impfstoffe der deutsch-amerikanischen Kooperation Biontech/Pfizer sowie des US-Herstellers Moderna zum Einsatz. Beide Präparate werden derzeit an Alten- und Pflegeheimbewohner sowie an die Mitarbeiter dieser Einrichtungen verabreicht. Seit Anfang des Monats werden damit auch Menschen ab 80 Jahren in Impfzentren geimpft.

