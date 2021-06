AstraZeneca-Freigabe für Jüngere in Impfzentren kommt bald Stand: 22.06.2021 15:45 Uhr In Niedersachsens Impfzentren sollen künftig auch unter 60-Jährige mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden können. Das Gesundheitsministerium bestätigt, dass das Impfportal vorbereitet wird.

In den Impfzentren in Niedersachsen können sich ab kommender Woche auch Menschen unter 60 Jahren mit dem Präparat von Astrazeneca impfen lassen. Wer sich auf die Warteliste für eine Impfung setzen lässt, kann dort seine Bereitschaft für eine Impfung auch mit Astrazeneca melden, kündigte Gesundheitsstaatssekretär Heiger Scholz am Dienstag in Hannover an.

Mehr Dosen AstraZeneca in den kommenden Wochen erwartet

Dadurch will das Land eigenen Angaben zufolge verhindern, dass in den Impfzentren Termine ausfallen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums dem NDR in Niedersachsen sagte. Normalerweise ist das Mittel nur für Menschen über 60 vorgesehen, mit entsprechender Beratung werden aber bereits in den Hausarztpraxen auch jüngere Menschen auf Wunsch mit dem Vakzin geimpft. Unabhängig davon war zuvor bekannt geworden, dass Niedersachsen in den kommenden Wochen mehr Impfstoffdosen des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca erhält, heißt aus dem Gesundheitsministerium in Hannover.

Knapp 10.000 über 60-Jährige noch auf der Warteliste

In den Impfzentren waren zuletzt dadurch vermehrt Impftermine mit AstraZeneca freigeworden - so wie beispielsweise im Impfzentrum in Hannover, wo rund 1.900 Termine (Stand 22. Juni) offen sind. Landesweit stehen derzeit rund 9.724 über 60-Jährige noch auf der Warteliste für Impftermine. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums hätten sich 3.000 der über 60-Jährigen erst nach dem 7. Juni im Impfportal angemeldet.

Insgesamt stehen derzeit noch rund 380.000 Menschen in Niedersachsen auf der Warteliste. Laut Robert-Koch-Institut haben etwa 84 Prozent der über 60-Jährigen in Niedersachsen mindestens eine Impfung erhalten.

