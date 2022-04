Asse-Betreiber: Zwischenlager ist die beste Lösung Stand: 06.04.2022 18:40 Uhr Zur Rückholung des radioaktiven Abfalls aus dem maroden Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel halten die Betreiber am Plan eines Zwischenlagers in unmittelbarer Nähe fest.

Für den Gesundheitsschutz von Bevölkerung und Belegschaft werden die Standorte für Abfallbehandlungsanlage, Pufferlager sowie Zwischenlager für die beste Lösung gehalten, teilte die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Mittwoch mit.

Das Raumordnungsverfahren ist beantragt

"Da die Abfälle, die aus dem Bergwerk herausgeholt werden, weder vollständig charakterisiert noch transportfähig sind, müssen die Charakterisierung und die lagerfähige Verpackung zwingend nahe am Betriebsgelände erfolgen", teilte die Gesellschaft mit Sitz in Peine zur Begründung mit. Beim zuständigen Landwirtschaftsministerium sei die Eröffnung eines Raumordnungsverfahren beantragt worden, hieß es.

Die Bergung könnte 2033 beginnen

In dem maroden ehemaligen Bergwerk bei Remlingen im Landkreis Wolfenbüttel liegen in 13 Kammern rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Die BGE ist dafür zuständig, die Asse unverzüglich stillzulegen. Nach einem Plan zur Rückholung könnte die Bergung 2033 starten. Der geplante Standort nahe der Asse hatte in der Region für Kritik gesorgt, die Diskussion über die Standortwahl ist noch nicht abgeschlossen.

