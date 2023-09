Asphaltblock auf A28 geworfen: Bewährungsstrafen für Jugendliche Stand: 08.09.2023 20:30 Uhr Das Landgericht Oldenburg hat zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren zu Bewährungsstrafen verurteilt. Sie sollen einen Asphaltblock auf die Autobahn 28 bei Uplengen (Landkreis Leer) geworfen haben.

Das Gericht sah die Tat als erwiesen an und verurteilte die beiden wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Freitag mit. Die Staatsanwaltschaft hatte den 16 Jahre alten Jungen und das 17-jährige Mädchen zuvor wegen versuchten Mordes angeklagt. Einen Tötungsvorsatz habe die Kammer aber nicht festgestellt, so die Sprecherin.

Wurf auf Autobahn bei Uplengen: Autofahrer blieb unverletzt

Laut Anklage sollen die beiden Jugendlichen den Asphaltblock im Mai von einer Brücke auf die Autobahn 28 in Uplengen geworfen haben. Er prallte den Angaben zufolge von einem Auto ab, ohne größeren Schaden anzurichten. Ein unter der Einschlagstelle verbauter Metallbügel soll den Autofahrer damals geschützt haben. Wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten wurde der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

