Arbeit für Ärzte an Kliniken unerträglich? Marburger Bund warnt Stand: 13.09.2022 14:39 Uhr Viele Klinikärzte in Niedersachsen klagen über teils unerträgliche Belastungen. Laut der Ärztegewerkschaft Marburger Bund schließen rund 40 Prozent einen Berufswechsel nicht grundsätzlich aus.

Das hat die Studie "Monitor 2022" ergeben, die der Marburger Bund am Dienstag vorgestellt hat. Demnach bemängeln 67 Prozent der Befragten die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern. Nicht nur, dass die Hälfte der Befragten mehr als 49 Stunden pro Woche arbeite. Knapp ein Drittel gab zudem an, dass ihr Arbeitgeber keine Möglichkeit der Zeiterfassung anbiete. Durch ihre Überstunden füllten sie zurzeit über 2.700 Vollzeit-Stellen mit aus. Etwa ein Viertel bekomme diese Arbeitszeit nicht vergütet. "Das sind jede Woche über 28.000 unbezahlte Überstunden, an denen die Arbeitgeber zulasten der Beschäftigten verdienen", sagte der Vorsitzende des Marburger Bundes Niedersachsen, Hans Martin Wollenberg.

"Gesundheitssystem bringt die Patienten in Gefahr"

Auch die erhoffte Erleichterung durch die Digitalisierung hat sich offenbar nicht eingestellt: Mangelnde Schulungsangebote und veraltete Ausstattung machten die Arbeit eher noch schwerer, anstatt zu entlasten, sagte Wollenberg weiter. "Zeit, die wir unseren Patienten und Patientinnen widmen möchten, vergeuden wir mit administrativen Aufgaben und unnötigen Mehrfacheingaben. Wenn die Bürokratie im Mittel drei Stunden täglich frisst, fehlt diese Zeit am Patientenbett." Das Gesundheitssystem solle Menschen gesund machen. "Stattdessen macht es die Beschäftigten krank und bringt die Patienten und Patientinnen in Gefahr." Das Gesundheitssystem müsse grundlegend reformiert werden, folgert Wollenberg schließlich.

Marburger Bund: Größte Umfrage unter Ärzten

An der Umfrage beteiligten sich im Mai und Juni rund 1.300 angestellte Ärzte und Ärztinnen in Niedersachsen, 85 Prozent davon sind den Angaben zufolge Klinikärzte. Laut Marburger Bund handelt es sich um die größte Ärzteumfrage des Landes.

