Aquakultur: Niedersachsen bleibt größter Aal-Produzent Stand: 13.06.2021 12:36 Uhr Niedersachsens Aquakulturbetriebe haben im vergangenen Jahr 2.749 Tonnen Fisch produziert. Das ist ein Anstieg um 6,1 Prozent gegenüber 2019.

Das geht aus Daten des Landesamtes für Statistik in Hannover hervor. Mit einem Anteil von 43 Prozent war der Europäische Aal dabei wichtigste Fischart. Zwar sank die produzierte Menge an Aalen im zweiten Jahr in Folge leicht um 15 Tonnen auf 1.185 Tonnen, dennoch blieb Niedersachsen das bundesweit größte Erzeugerland für Aale. Daneben sind Lachs- und Regenbogenforellen, Karpfen und Saiblinge wichtige Fischarten für Niedersachsens Aquafarmen.

VIDEO: Delikatesse aus Gronau: Garnelen aus der Region (4 Min)

Niedersachsen hat mittlerweile zwei Algenfarmen

Gesunken ist hingegen die Menge an Weichtieren, hier vor allem Muscheln, die produziert wurden: 2020 waren es 1.788 Tonnen, im Jahr zuvor noch fast 800 Tonnen mehr. Neben Muscheln und Fischen züchten in Niedersachsen mittlerweile zwei Betriebe auch Algen. Insgesamt gibt es den aktuellsten Daten zufolge 111 Aquakulturbetriebe im Land. In den Landkreisen Northeim und Göttingen sind mit je 14 die meisten angesiedelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.06.2021 | 09:00 Uhr