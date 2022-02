Apotheken in Niedersachsen starten mit Impfungen Stand: 08.02.2022 00:01 Uhr Ab Dienstag können sich Menschen in Niedersachsen auch in Apotheken gegen das Coronavirus impfen lassen. Bis zu 200 könnten zum Auftakt dabei sein. Wo genau, können Bürger online erfahren.

Auf dem Portal des Deutschen Apothekerverbandes soll am Dienstag eine entsprechende Übersicht freigeschaltet werden, teilte die Apothekerkammer Niedersachsen mit. Dort könne man durch Eingeben der eigenen Wohnadresse nach Apotheken in der Nähe suchen und nach der Serviceleistung Covid-19-Impfung filtern, hieß es.

Apotheken als "niederschwellige Anlaufstelle"

Cathrin Burs, Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen, sieht das neue Angebot als Ergänzung neben Arztpraxen und Impfzentren, wobei die Apotheken eine "niederschwellige Anlaufstelle" seien. Ziel sei es, so die Impfquote zu erhöhen. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) geht davon aus, dass das Netz der Impfangebote durch Angebote in Apotheken verdichtet wird. "Die Einbindung der Apotheken können wir gut gebrauchen, denn wir müssen die Impflücke in Niedersachsen schließen", sagte Behrens. Sie geht von einer verstärkten Nachfrage aus, sobald es einen Omikron-Impfstoff gibt.

200 fortgebildete Apotheker - aber starten auch alle?

Für die Verabreichung des Impfstoffs müssen Apothekerinnen und Apotheker eine entsprechende Schulung absolvieren. Etwa 200 haben sich den Angaben zufolge entsprechend fortgebildet und könnten zum Start dabei sein. Ob dies auch so sein wird, war am Montag allerdings noch unklar. Dies hinge unter anderem auch von Impfstoffbestellungen und -lieferungen ab, hieß es.

Weitere Schulungen laufen

Zusätzliche Apotheken, in denen geimpft werden kann, sollen in den nächsten Wochen sukzessive dazukommen. Rund 50 weitere Apothekerinnen und Apotheker könnten ihre Schulungen Ende des Monats abgeschlossen haben, teilte eine Sprecherin der Apothekerkammer mit. In Niedersachsen gibt es laut Apothekerkammer rund 1.800 öffentliche Apotheken. Um Corona-Impfungen zu verabreichen, müssen Apotheken in Niedersachsen neben einer auf zwölf Stunden angelegten Schulung der Mitarbeitenden auch bestimmte räumliche Kriterien erfüllen. Zudem ist eine Betriebshaftpflichtversicherung nötig.

Praxiserfahrungen durch Modellprojekt mit Grippeimpfungen

Die Apotheken, die nun das Angebot anbieten, seien sehr gut auf Covid-19-Impfungen vorbereitet, sagte Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen. Apotheken schon länger zu Schutzimpfungen beraten. Darüber hinaus seien viele Apothekerinnen und Apotheker seit vergangenem Jahr durch das Modellprojekt "Grippeschutzimpfungen in Apotheken" auch in der Praxis erprobt.

