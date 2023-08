Apfelernte beginnt - Landvolk erwartet sehr gute Qualität Stand: 27.08.2023 13:30 Uhr Im Landkreis Stade hat an diesem Wochenende offiziell die Apfelernte begonnen. Die Obstbauern aus dem Alten Land rechnen mit einer durchschnittlichen Ernte. Die Qualität der Äpfel sei dieses Jahr gut.

Bis Ende Oktober sollen im Anbaugebiet um Jork im Alten Land rund 300.000 Tonnen Äpfel geerntet werden, sagte der Vorsitzende der Fachgruppe Obstbau des Landvolks Niedersachsen Claus Schliecker. Im Vorjahr waren nach Angaben des Landvolks noch rund 330.000 Tonnen Äpfel geerntet worden. Auch das Statistische Bundesamt hatte im August gemeldet, dass die Apfelernte dieses Jahr geschätzt geringer ausfallen werde als noch im Vorjahr. Demnach erwarten die Betriebe dieses Jahr deutschlandweit eine Ernte von rund 889.000 Tonnen. Das wäre ein Rückgang gegenüber dem ertragreichen Vorjahr um 17 Prozent. Grund für die geringen Erwartungen der Obstbaubetriebe sind nach Einschätzung der Statistiker in erster Linie ungünstige Witterungsverhältnisse, konkret das nasse und kalte Wetter zum Zeitpunkt der Blüte sowie die Hitze und Trockenheit im Frühsommer. In Niedersachsen ist die Lage allerdings etwas anders.

Qualität der Äpfel ist gut

Zu Saisonbeginn zeigten sich die Obstbauern in Niedersachsen zufrieden und optimistisch, da sich vor allem die Preise besser entwickeln als in der vorigen Saison. Geringe Verkaufspreise und gleichzeitig gestiegene Kosten hatten den Landwirten in der Vergangenheit zu schaffen gemacht. Das Landvolk Niedersachsen erwartet zudem eine deutlich bessere Qualität als in den Vorjahren. Das Wetter habe zumindest in Niedersachsen keine negativen Einflüsse auf die Äpfel gehabt, relativiert Claus Schliecker die Einschätzung des Statistischen Bundesamtes. Dank der Sonne im Frühjahr gebe es reichlich Zucker in den Äpfeln, und im Juni habe es dann ausreichend geregnet, so der Experte. Das Alte Land ist nach Angaben der Gemeinde Jork das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Deutschlands. Rund 500 Familienbetriebe sind in der Region noch im Obstbau tätig.

Die Anbauflächen der Apfelsorten in Niedersachsen (in Hektar)

Elstar (2.612)

Jonaprince (1.151)

Braeburn (844)

Wellant (518)

Jonagored (435)

Boskoop (277)

Holsteiner Cox (235)

Kanzi (227)

Gala (171)

Topaz (171)

(Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, 2022)

Äpfel dominieren den Obstanbau in Deutschland

Äpfel sind das am meisten geerntete Baumobst in Deutschland: Sie werden in diesem Jahr auf einer Fläche von knapp 33.000 Hektar angebaut. Die wichtigsten Gebiete liegen am Bodensee in Baden-Württemberg, im Alten Land in Niedersachsen und in Sachsen. Dort würden zusammen mehr als zwei Drittel aller Äpfel in Deutschland geerntet. Pflaumen- und Zwetschgen werden auf einer Fläche von mehr als 4.000 Hektar angebaut, die Erntemenge liegt bei etwa 45.100 Tonnen. Erdbeeren werden deutschlandweit auf mehr als 16.000 Hektar Fläche angebaut, Kirschen auf rund 7.300 Hektar.

