Antikriegstag: Zahlreiche Kundgebungen in Niedersachsen Stand: 01.09.2022 11:54 Uhr In vielen niedersächsischen Städten sind an diesem Donnerstag Kundgebungen anlässlich des Antikriegstags geplant. Dieses Jahr steht besonders der Angriffskrieg auf die Ukraine im Mittelpunkt.

Gewerkschaften und Friedensgruppen organisieren den Antikriegstag unter anderem in Aurich, Bremerhaven, Hannover, Wilhelmshaven und Salzgitter. Dort gibt es Kundgebungen, Kranzniederlegungen und Gedenkmärsche. In diesem Jahr geht es nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) nicht nur um den übergreifenden Gedanken gegen Krieg, Gewalt, Hass und Vertreibung - sondern speziell auch um den Krieg in der Ukraine. Dieser Krieg habe besonders sichtbar gemacht, dass Demokratie, Frieden und Freiheit keine Selbstverständlichkeit seien.

Erinnerung an den Beginn des Zweiten Weltkriegs

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte 1957 den Antikriegstag ins Leben gerufen. Der Tag soll an den Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 erinnern, mit dem der Zweite Weltkrieg begann. Laut DGB sollen damit die "schrecklichen Geschehnisse der Vergangenheit" wieder ins Gedächtnis gerufen werden. Bundesweit beteiligen sich jedes Jahr zahlreiche Städte an der Aktion.

