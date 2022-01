Anti-Corona-Protest: Polizei leitet Dutzende Verfahren ein Stand: 17.01.2022 21:55 Uhr In vielen Städten Niedersachsens sind am Montag erneut Menschen gegen Corona-Politik und Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Es habe auch Gegendemonstrationen gegeben, teilten die Behörden mit.

In Wolfsburg beispielsweise wollten laut Polizei rund 680 Personen an einer nicht angemeldeten Versammlung teilnehmen. Aufgrund von Verstößen gegen die Allgemeinverfügung der Stadt leiteten die Beamten 49 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Eine Person kam vorübergehend in Gewahrsam. Es gab zudem zwei Strafanzeigen. Zeitgleich seien vor dem Rathaus rund 200 Personen zusammengekommen, um den Verstorbenen der Corona-Pandemie zu gedenken. Die Versammlung sei ordnungsgemäß angezeigt worden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten sich kooperativ verhalten und die geltenden Maßnahmen eingehalten.

Dutzende Verstöße gegen das Versammlungsgesetz

Kritiker der Corona-Maßnahmen seien unter anderem auch in Göttingen, Oldenburg, Celle und im Landkreis Verden zusammengekommen. Vielerorts waren die Treffen nicht als Versammlung angemeldet. Die Polizei wertete die Aktionen in vielen Fällen als Versammlungen und stellte Dutzende Ordnungswidrigkeiten wegen fehlender FFP2-Masken und Abstandsregeln nach dem Versammlungs- und Infektionsschutzgesetz fest. In Delmenhorst soll eine Teilnehmerin der Protestaktion mit einem Auto auf eine Polizistin zugefahren sein, die sich mit einem Sprung rettete. Zuletzt war es vermehrt zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen.

Gegen-Demos: 600 Menschen bilden Kette um Rathaus in Delmenhorst

Derweil wächst offenbar der Protest gegen den Protest. In Delmenhorst bildeten am Abend 600 Menschen eine Kette um das Delmenhorster Rathaus gegen antidemokratisches Gedankengut. Im Nordwesten sollen nach Informationen des NDR in Niedersachsen rund 350 Menschen für das Impfen auf die Straße gegangen sein. In Oldenburg hätten 300 Menschen gegen die Anti-Corona-Proteste protestiert. In Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) hat das Aktionsbündnis "Bad Nenndorf ist bunt" für das gesamte Jahr montags Demonstrationen angemeldet. In Hannover versammelten sich am Freitag rund 2.500 Menschen zu einer Mahnwache und forderten gemeinsam Solidarität, Zusammenhalt und Demokratie ein.

Innenminister Pistorius kritisiert Versammlungen erneut

Kritik an Corona-Maßnahmen ist aus Sicht von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) nicht das Ziel der Montags-Versammlungen. Vielen Teilnehmenden gehe es darum, die Demokratie anzugreifen. "Es wird von einer Diktatur und von Faschisten gesprochen, es wird von Gewalt und Verschwörungen geredet", sagte Pistorius der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Damit werde deutlich, "dass es vielen derjenigen, die auf die Straße gehen, eigentlich nicht um die Corona-Maßnahmen geht, sondern vielmehr um eine Verächtlichmachung und Verunglimpfung des Staates und der Demokratie". Der Rechtsstaat werde deshalb sehr genau aufpassen und "einschreiten, wo immer es notwendig ist".

