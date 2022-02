Angriff auf die Ukraine: Kirchen rufen zum Friedensgebet auf Stand: 24.02.2022 10:15 Uhr Russland hat begonnen, die gesamte Ukraine anzugreifen. In Niedersachsen rufen mehrere evangelische Landeskirchen zu Friedensgebeten auf, dazu sollen Glocken läuten und Gottesdienste stattfinden.

An dem Aufruf beteiligen sich unter anderem die evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg, die evangelisch-reformierte Kirche und die evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig. Laut der reformierten Kirchenpräsidentin Susanne Bei der Wieden wollen die Kirchengemeinden "ein sichtbares und hörbares Zeichen für den Frieden in Europa" setzen. Der braunschweigische Landesbischof Christoph Meyns rief die Menschen dazu auf, in Gebet und Fürbitte ihre Sorgen vor Gott zu bringen und für den Frieden zu beten. Das russische Militär soll heute Morgen die Infrastruktur der ukrainischen Luftwaffenstützpunkte zerstört haben, der ukrainische Präsident Selenskyj rief den Kriegszustand aus.

"Beten - das heißt, wir verstummen nicht"

"Ein Krieg in unserer Nähe ist heute Realität. Es droht die Gefahr, dass viele Menschen ihr Leben verlieren und es zu einer humanitären Katastrophe kommt", so Bei der Wieden. Sie appellierte an alle reformierten Kirchengemeinden, morgen um 18 Uhr die Glocken zu läuten und zu Andachten für den Frieden einzuladen. "Beten - das heißt, wir verstummen nicht, auch nicht angesichts der Größe und Komplexität der Herausforderung", sagte Bei der Wieden.

"Pax optima rerum - der Frieden ist das beste aller Dinge"

Angesichts der Krise in der Ukraine hatten bereits gestern die Stadtoberhäupter von Osnabrück und Münster ein gemeinsames Friedenszeichen gesetzt. Katharina Pötter und Markus Lewe (beide CDU) erinnerten im Rathaus in Münster mit einem Friedenslicht an den Westfälischen Friedensschluss von 1648, der in beiden Städten ausgehandelt wurde. Dieser beendete den Dreißigjährigen Krieg. Die beiden Politiker betonten dabei den Leitspruch von damals: "Pax optima rerum - der Frieden ist das beste aller Dinge".

Friedensforscher warnt vor Aufrüstungsspirale

Dan Smith, der Chef des internationalen Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, warnte angesichts der Krise vor einer Aufrüstungsspirale. Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte er: "Verteidigungsbereitschaft hängt nicht nur an einer unbegrenzten Aufrüstung. Die Nato gibt schon heute sehr, sehr viel mehr Geld für Waffen und Ausrüstung aus als Russland." Diplomatie sei immer noch die beste Verteidigung, so Smith. Sanktionen dienten einer längerfristigen Bestrafung und könnten in der Regel nicht etwas stoppen, was bereits im Gange ist. "Langfristig können sie natürlich eine Wirkung entfalten. Sie können aber nicht den steinigen Weg der Diplomatie ersetzen."

