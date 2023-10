Angriff auf Israel: Niedersachsen erhöht Schutz jüdischer Stätten Stand: 08.10.2023 14:03 Uhr Nach den massiven Angriffen der Hamas auf Israel sollen auch in Niedersachsen jüdische Einrichtungen stärker geschützt werden. Unterdessen ruft die Deutsch-Israelische Gesellschaft zu einer Solidaritäts-Demo auf.

Bundesweit soll der Schutz jüdischer Einrichtungen erhöht werden. Darauf haben sich die Polizeipräsidentinnen und -präsidenten von Bund und Ländern geeinigt. Aus dem niedersächsischen Innenministerium heißt es, das Schutzniveau sei bereits hoch. Nichtsdestotrotz soll die Sicherheit etwa durch eine verstärkte Polizeipräsenz noch einmal erhöht werden. Auch wenn momentan nicht von einem konkreten Anlass ausgegangen werde, gebe es eine abstrakte Bedrohungslage, sagte ein Ministeriumssprecher dem NDR Niedersachsen.

Antisemitismusbeauftragter: Mehr Zivilcourage zeigen

Gerhard Wegner, Niedersächsischer Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens spricht von einer "fürchterlichen Situation." Das Existenzrecht Israels werde wieder einmal in Frage gestellt. "Wir sind jetzt zu jeder Solidarität gefordert und müssen alles tun, damit Israel aus diesem Konflikt wieder sicher hervorgehen kann", sagte Wegner dem NDR Niedersachsen. Jeder einzelne müsse in seinem Umfeld noch mehr Zivilcourage zeigen. Denn die Lage könne zu mehr Antisemitismus führen, zu antisemitischen Sprüchen und Attacken. Dies habe sich schon einmal gezeigt, als es Konflikte im Westjordanland gab. Es gebe in Deutschland Gruppen, die sich über diesen Angriff der Hamas durchaus freuen würden.

Landesverband Jüdischer Gemeinden: "Keine akute Gefahr"

Der Präsident des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, Michael Fürst, sieht zumindest die Bedrohungslage in Deutschland nicht besonders angespannt, es gebe keine akute Gefahr. Dennoch blickt er sorgenvoll nach Israel: "Viele unserer Gemeindemitglieder in allen meinen Gemeinden haben natürlich Verwandte und Freunde in Israel und zittern jetzt jeden Tag", sagte Fürst. Auch er ruft zur Solidarität auf und wirbt für eine Demonstration, die am Montag in Hannover geplant ist.

Soli-Demo in Hannover geplant

Treffpunkt ist am Kröpcke in der Innenstadt um 17 Uhr. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Regionspräsident Steffen Krach (SPD) sollen als Redner auftreten. Die Veranstaltung ist unter dem Motto "Solidarität mit dem angegriffenen Staat Israel und seiner Bevölkerung" angemeldet.

