Anglervereine haben wegen Corona-Beschränkungen Zulauf Stand: 25.01.2021 06:57 Uhr Viele Menschen in haben im vergangenen Jahr das Angeln für sich entdeckt. Infolge wegfallender Auslandsreisen und der Lockdowns treten mehr Menschen in die Angelvereine ein.

"Das ist schon deutlich angestiegen", sagte der Präsident des niedersächsischen Anglerverbands, Werner Klasing. Wegen Corona hätten die meisten auf Auslandsurlaube verzichten müssen und stattdessen ihre Ferien in Deutschland verbracht. Dort hätten viele die Nutzung der heimischen Natur für sich entdeckt. Die Nachfrage nach Online-Lehrgängen als Vorbereitung zur Fischerprüfung sei durch die Pandemie deutlich gestiegen, sagte Klasing. Von 6.500 Prüflingen im vergangenen Jahr machten 4.500 ihren Kurs im Internet. Nur für die Fischerprüfung müsse man persönlich erscheinen.

Videos 29 Min Unterwegs mit dem Profi-Angler Seelachs, Dorsch oder Hecht? Der Flensburger Sportangelcoach Thomas Czapla bietet geführte Angeltouren auf der Ostsee an. (15.12.2020) 29 Min

Angeln wird familiärer

Der Verband verzeichnete 2020 knapp 25 Prozent mehr Fischerprüfungen als im Vorjahreszeitraum. Jede oder jeder Vierte in den Online-Lehrgängen war Klasing zufolge jünger als 45 Jahre. "Angeln heißt auch Familiengemeinschaft", sagte Klasing. Er habe oft erlebt, dass sich Eltern zusammen mit ihren Kindern für das Hobby interessierten. Das sei längst keine Rentnerbeschäftigung mehr.

Bei Wildfischerei drohen Strafen

Uwe Roll, Vorsitzender des Anglervereins in Achim (Landkreis Verden) hat eine ähnliche Beobachtung gemacht. Gut ein Drittel der Prüflinge bei ihm seien Jugendliche. Was durch die Corona-Pandemie natürlich leide, sei das Vereinsleben. "Da ist schon viel Geselligkeit verloren gegangen", sagte Klasing, dessen Verband 341 Vereine mit insgesamt 100.000 Anglerinnen und Anglern vertritt. "Wer angeln gehen will, sollte eine Fischerprüfung abgelegt haben", heißt es auf der Internetseite des Verbands. Fast überall in Deutschland sei die erfolgreich bestandene Fischerprüfung Voraussetzung für legales Angeln. Kann man bei einer Kontrolle keinen Angelschein vorweisen, drohe eine Strafe wegen Wildfischerei.

