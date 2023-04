Angebliche Zollgebühren für Pakete: LKA warnt vor Betrugsmasche Stand: 18.04.2023 10:28 Uhr Die Polizei in Niedersachsen warnt vor einer Betrugsmasche bei Paketzustellungen. Aktuell würden Betrüger zahlreiche SMS und E-Mails verschicken, in denen von offenen Zollgebühren die Rede ist.

Wie das Landeskriminalamt in Niedersachsen (LKA) mitteilte, seien in den vergangenen Wochen vermehrt SMS mit falschen Behauptungen zu Paketzustellungen in Umlauf. Laut den Textnachrichten gibt es Probleme bei Paketzustellungen. Um diese zu beheben seien offene Zollgebühren von wenigen Euro zu begleichen. Dazu würden weiterhin nahezu täglich E-Mails mit gefälschten Behauptungen zu Paketzustellungen kursieren.

VIDEO: Cybercrime-Betrug: Ermittler fassen fünf Verdächtige (13.04.2023) (5 Min)

Links führen zu Phishingseiten

Laut LKA-Angaben geben sich die Täter laut Landeskriminalamt als die bekannten Zustelldienste wie DHL, Deutsche Post, Hermes, UPS, FedEX, DPD, GLS aus. Ebenso wie bei den SMS führten die enthaltenen Links zu Phishingseiten im Internet, über welche die Täter unter anderem an Adress- oder Kreditkartendaten von potenziellen Betrugsopfern herankommen wollen. Wer auf die Betrugsmasche hereingefallen ist, soll laut Polizei seine Bank informieren und die angegebene Karte sperren lassen. In einem weiteren Schritt raten die Beamten Betroffenen, Anzeige bei der örtlichen Polizei oder der Onlinewache zu erstatten.

